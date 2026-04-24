Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Чемоданы — в отель, сами — гулять: в Пулково появился сервис «свободные руки»

Опубликовано: 24 апреля 2026 11:54
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Чтобы воспользоваться услугой, нужно найти специальную стойку в зале получения багажа.

Прилетели в Петербург, а за окном бушует непогода? Не переживайте: Пулково работает по расписанию, а ваши чемоданы теперь могут доехать до дома сами.

Несмотря на то, что в Петербурге сейчас разыгралась непогода, аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Полетный план выполняется полностью.

Главная новость для тех, кто не любит таскать тяжести: в Пулково сообщили, что запустили сервис доставки багажа. Теперь по прилете можно не ждать такси с огромными баулами, а просто передать их курьеру.

Как это работает:

  1. Идете в зал выдачи багажа.
  2. Ищете специальную стойку оформления доставки.
  3. Оставляете вещи и называете адрес (дом, отель или офис).
  4. Налегке едете в город, пока курьер везет ваши сумки.

Повезут всё: от сумок до лыж

Сервис очень гибкий. Можно отправить как один чемодан, так и целую гору вещей. Служба берется даже за крупный груз:

  • Детские коляски.
  • Лыжи и сноуборды.
  • Другой спортивный инвентарь.

Все вещи упаковывают в специальные сейф-пакеты и страхуют. Это спасение для тех, кто прилетел с детьми — свободные руки в такой ситуации бесценны.

Также услуга идеальна для туристов, у которых заселение в отель только днем. Можно сразу пойти гулять по Невскому или зайти в кафе, не заезжая в гостиницу «сбросить вещи».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью