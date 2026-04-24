Чемоданы — в отель, сами — гулять: в Пулково появился сервис «свободные руки»

Прилетели в Петербург, а за окном бушует непогода? Не переживайте: Пулково работает по расписанию, а ваши чемоданы теперь могут доехать до дома сами.
Несмотря на то, что в Петербурге сейчас разыгралась непогода, аэропорт продолжает принимать и отправлять рейсы. Полетный план выполняется полностью.
Главная новость для тех, кто не любит таскать тяжести: в Пулково сообщили, что запустили сервис доставки багажа. Теперь по прилете можно не ждать такси с огромными баулами, а просто передать их курьеру.
Как это работает:
- Идете в зал выдачи багажа.
- Ищете специальную стойку оформления доставки.
- Оставляете вещи и называете адрес (дом, отель или офис).
- Налегке едете в город, пока курьер везет ваши сумки.
Повезут всё: от сумок до лыж
Сервис очень гибкий. Можно отправить как один чемодан, так и целую гору вещей. Служба берется даже за крупный груз:
- Детские коляски.
- Лыжи и сноуборды.
- Другой спортивный инвентарь.
Все вещи упаковывают в специальные сейф-пакеты и страхуют. Это спасение для тех, кто прилетел с детьми — свободные руки в такой ситуации бесценны.
Также услуга идеальна для туристов, у которых заселение в отель только днем. Можно сразу пойти гулять по Невскому или зайти в кафе, не заезжая в гостиницу «сбросить вещи».