Корни пустит даже палка от граблей: шикарный стимулятор роста – не трава, а бриллиант чистой воды
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Корни пустит даже палка от граблей: шикарный стимулятор роста – не трава, а бриллиант чистой воды

Опубликовано: 24 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Натуральный стимулятор роста для черенков

Черенкование является эффективным методом размножения многих садовых и комнатных культур. В то время как некоторые черенки быстро формируют корневую систему, другие требуют более тщательного подхода.

На рынке представлен широкий ассортимент стимуляторов роста, однако существует альтернативный метод, предложенный известным агрономом Ксенией Давыдовой.

Для этой цели идеально подойдет обычный мох сфагнум, который можно заготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах.

Свежий мох достаточно увлажнить путем опрыскивания водой. Сухой мох требует предварительного замачивания. Увлажненный мох укладывается на дно контейнера слоем 3-4 сантиметра, после чего в него помещается черенок. Важно накрыть емкость полиэтиленом для создания оптимального микроклимата.

По мере высыхания мох необходимо регулярно опрыскивать из пульверизатора. В течение двух недель даже самые капризные черенки сформируют новые корни.

Ранее мы рассказали, как правильно выбирать лук севок.

Автор:
Ксения Сафрыгина
