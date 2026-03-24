Корни пустит даже палка от граблей: шикарный стимулятор роста – не трава, а бриллиант чистой воды

Черенкование является эффективным методом размножения многих садовых и комнатных культур. В то время как некоторые черенки быстро формируют корневую систему, другие требуют более тщательного подхода.
На рынке представлен широкий ассортимент стимуляторов роста, однако существует альтернативный метод, предложенный известным агрономом Ксенией Давыдовой.
Для этой цели идеально подойдет обычный мох сфагнум, который можно заготовить самостоятельно или приобрести в специализированных магазинах.
Свежий мох достаточно увлажнить путем опрыскивания водой. Сухой мох требует предварительного замачивания. Увлажненный мох укладывается на дно контейнера слоем 3-4 сантиметра, после чего в него помещается черенок. Важно накрыть емкость полиэтиленом для создания оптимального микроклимата.
По мере высыхания мох необходимо регулярно опрыскивать из пульверизатора. В течение двух недель даже самые капризные черенки сформируют новые корни.
