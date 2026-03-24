Луковицы размером с мячик: вот как нужно выбирать севок для посадки – совет агронома Давыдовой

Лук является распространенной культурой, которую выращивают дачники на большинстве приусадебных участков. Этот неприхотливый овощ способен давать большой урожай в различных, даже не слишком благоприятных, условиях. Однако иногда случаются осечки. Подобные результаты могут быть связаны с использованием некачественного посадочного материала.
Агроном с многолетним стажем Ксения Давыдова дала рекомендации по выбору качественного севка.
Следует избегать сморщенных или проросших луковиц, поскольку они уже израсходовали свой энергетический потенциал и не дадут ожидаемого урожая.
Важно тщательно осмотреть севок. Посадочный материал должен быть плотным. Запах также является значимым показателем – луковицы не должны иметь признаков плесени. Кроме того, качественный севок характеризуется золотистыми чешуйками без посторонних пятен и механических повреждений.
После приобретения лук необходимо просушить. Для этого рекомендуется разложить его вблизи источника тепла, например, под батареей, на несколько дней. Затем лук следует поместить в тканевый мешок и хранить в темном месте до момента посадки.
