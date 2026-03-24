Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо

Опубликовано: 24 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
Как изменилось отношение к русским в Европе

Российские туристы довольно часто откладывают поездки в Европу, поскольку переживают, что местные жители встретят их неприветливо. Однако тревел-блогер по имени Елена решила проверить это на личном опыте.

В конце мая 2024 года она отправилась во Францию и Исландию, где провела почти две недели. Путешественница призналась, что ожидала напряженности, но реальность удивила.

Вместо политических дискуссий иностранцы задавали совсем другой вопрос. Узнав, что перед ними россиянка, собеседники искренне недоумевали: как ей удалось добраться до Европы без прямых рейсов? Оказалось, многие европейцы сами хотели бы посетить Россию, но сталкиваются с теми же логистическими сложностями.

Опасения насчет строгого контроля на границе тоже оказались напрасными. В парижском аэропорту путешественницу даже не спросили о цели визита.

Кроме того, тема "отмены" русской культуры в Европе сильно преувеличена. В центре Парижа есть заведения с меню на русском языке и завтраком "по-русски". Русскоговорящих сотрудников можно встретить во многих магазинах, а местные жители называют Россию красивой и великой страной.

Самый неожиданный момент: хамство исходило не от европейцев, а от соотечественников, которые давно переехали в Европу на ПМЖ.

«Пару раз обращалась за помощью, когда слышала русскую речь, но отвечали неохотно, поэтому старалась обо всем спрашивать иностранцев», - поделилась блогер.

Главный вывод: страхи перед поездками в Европу в большинстве своем необоснованны. Европейцы по-прежнему рады туристам из России.

«Мы для них туристы, которые приезжают насладиться красотами страны и которые позволяют зарабатывать деньги», - заключила автор канала "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ".

Ранее "Городовой" рассказал, почему Халактырский пляж считают самым необычным в России.

Автор:
Евгения Сухова
