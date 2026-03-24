Как золото и глина: 3 сорта кабачков - настоящие сокровища для грядки, а 3 других - пустая трата семян: список агронома Давыдовой

Сорта кабачков, которые точно дадут урожай

Каждую весну заходишь в магазин, глаза разбегаются от пакетиков с семенами, а руки сами тянутся к чему-то новому. А к осени выясняется, что из всех посаженных кустов по-настоящему радуют только два-три. Остальные либо стоят без завязей, либо вымахивают в гигантские «дубины» с коркой.

Агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова рассказала о сортах, которые пополнили ее кулинарную книгу, а какие отправились в черный список.

Сначала аутсайдеры

«Золотинка». Куст не разросся, а урожая с него - кот наплакал. Кожица у плодов оказалась жесткой даже у молоденьких. При жарке они разваливались на глазах, превращаясь в кашу.

«Искандер F1». Он показал себя середнячком. Ранний, ровненький - это плюсы. Но вкус оказался пресноватым.

«Грибовский 37» - это старая классика, которую сажали еще бабушки. Но времена меняются. Кусты раздались вширь, а урожай при этом был средненький. Плоды выросли бледные и водянистые.

Тройка лидеров

«Цукеша». Созревает быстро, кусты не расползаются, растут компактно. Плоды темно-зеленые, почти черные. Мякоть белая, плотная, сладковатая и сочная.

"Хорош везде: в оладьях, в рагу или просто обжаренный кружочками с чесноком. Кожица тонкая и долго не дубеет, так что собирать можно хоть через день", - сообщила агроном.

«Кавили F1». Это голландец ультраранний - начинает плодоносить, когда остальные только бутоны набирают. Еще он не требует опыления, что для дождливого или холодного лета - просто спасение. Плоды ровные, светлые, мякоть нежная, без пустот, семечки мелкие и долго остаются мягкими.

"Урожайность сумасшедшая: с одного куста каждые три дня снимали по 3-4 кабачка. Вкус отличный, без горечи. Минус один - это гибрид, свои семена не соберешь, каждый год нужно покупать новые", - отметила Давыдова.

«Скворушка». Кабачки светло-зеленые, в полосочку. Мякоть кремовая, маслянистая, нежнейшая. Когда жаришь, она карамелизуется и дает тот самый настоящий кабачковый вкус, ради которого все и затевается.

"Хранится отлично. Урожайность стабильная, кусты мощные. Идеально для фаршировки, для икры и для заморозки кружочками", - передает специалист.

