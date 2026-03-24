Самый аутентичный город России, которого нет на карте: застыл в XVIII веке и спрятался за оврагами – как добраться до этого места
Самый аутентичный город России, которого нет на карте: застыл в XVIII веке и спрятался за оврагами – как добраться до этого места

Опубликовано: 24 марта 2026 18:34
 Проверено редакцией
Достопримечательности города Романов

Между Рыбинском и Ярославлем есть несколько дорог, но самая интересная проходит по левому берегу Волги. Здесь, в тени крупных городов, притаился древний Романов - часть современного Тутаева.

Этот берег хранит память о купцах, староверах и княжеских усобицах. В отличие от парадного правобережья, здесь сохранилась подлинная атмосфера старой России.

Архитектура на холмах и в оврагах

Романов вытянут вдоль реки, а его районы разделены глубокими оврагами. О том, что вы попали в город, становится понятно по кирпичной церкви Тихона Амафунтского (1914 года). Может показаться, что храм местных староверов возник из ниоткуда.

Между оврагами находятся две главные исторические постройки:

  • Спасо-Архангельская церковь (1746 г.) хорошо заметна с воды. До появления храма староверов она фактически обслуживала старообрядцев.
  • Покровская церковь (1654–1674 гг.) спрятана у дальнего оврага и с Волги не видна. На ее фасадах сохранились изразцы с восточными мотивами - напоминание о «романовских татарах», которым Иван Грозный пожаловал этот город.

Главная площадь
Центр города - площадь Ленина. Раньше здесь стояли церкви, но сегодня их место занимает пустырь с памятником вождю. Вокруг сохранились старые торговые ряды и Соляной амбар Строгановых начала XVIII века с редким наличником в стиле «строгановского барокко». Облик площади почти не изменился за последние полтора века.

Романовский кремль
Над городом возвышаются валы древней крепости, основанной еще в XIII веке. Внутри находится Крестовоздвиженский собор с уникальными фресками XVII века. Здесь же расположена усадьба Зацепиных - деревянный особняк с видом на Волгу, построенный на месте бывших княжеских палат.

"Тоскливо тут, но есть в этой тоске своё очарование, в том и суть всей этой Средней полосы", - отметил автор блога "Субъективный путеводитель".

Автор:
Евгения Сухова
