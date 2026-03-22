Как живут люди в подземном городе среди пустыни: на 30-метровой глубине и вдали от цивилизации – как он выглядит 100 лет спустя

Как выглядит необычный подземный город посреди пустыни

В 13 034 километрах от Москвы, среди австралийской пустыни находится город, где вот уже более 100 лет под землей живут и работают люди. Как устроен их быт, рассказал автор Дзен-канала "Самый главный путешественник" (18+).

Речь идет о городе Кубер-Педи, где занимаются добычей опала – драгоценного камня цвета радуги. Здесь работают гостиницы, которые принимают любопытных туристов, а также кафе и рестораны. Местные жители посещают храмы, играют в гольф и воспитывают детей.

История Кубер-Педи

Появление Кубер-Педи связывают с эпохой "золотой лихорадки", когда люди искали не только золото, но и драгоценные камни. В конце 19 века 14-летний сын Джеймса Хатчисона, возглавлявшего золотоискательную экспедицию, обнаружил драгоценный камень опал, после чего в пустыне основали поселение Кубер-Педи. Считалось, что самоцвет обладает магической силой.

Слухи о чудесном камне быстро распространились по миру, и в 1915 году в Кубер-Педи стали массово съезжаться люди со всего мира. Многие перевозили сюда целые семьи. В подземном городе стали рождаться дети. В настоящее время здесь живут представители более 45 национальностей. Население города насчитывает 1600 человек.

Населенный пункт расположен посреди пустыни. Днем температура воздуха повышается до +40 градусов, а ночью может опускаться до минусовых значений. Очень часто бушуют песчаные бури. Поэтому люди размещали свои дома и важную инфраструктуру в десятках метров под землей.

Почему "Кубер-Педи"?

Название города восходит к языку народа Коката, который жил здесь с давних времен. "Кубер-Педи" переводится как "белая земля" или "нора белого человека".

Как живут здесь люди сегодня

В квартирах в Кубер-Педи в любое время года температура воздуха держится на уровне +22 градусов. Поэтому здесь нет ни батарей отопления, ни кондиционеров. В жилищах проделывается не более 2 окон, иначе помещения нагреваются солнцем, становится жарко.

Воды в пустыне нет. 100 лет назад, когда город только появился, воду перевозили на верблюдах, поэтому она считалась роскошью. Сейчас в Кубер-Педи провели водопровод, но из-за удаленности от цивилизации вода все еще обходится очень дорого. Никакого продовольствия в городе не производят. Абсолютно все сюда привозят. Но зато в Кубер-Педи работает собственная солнечная электростанция.

Местные горняки трудятся в узких темных шахтах, пользуясь фонарями. Но отыскать чудесные опалы удается далеко не всем. Иногда в тщетных поисках проходит вся жизнь. Но есть и те, кто благодаря самоцветам разбогател и уже успел промотать все состояние, предавшись праздной роскошной жизни.

В настоящее время поиск опалов постепенно сходит на нет. Люди все больше хотят стабильной и безопасной работы. Город начинает приходить в упадок. Но пока остаются и те, кто хочет попытать счастье на 30-метровой глубине и отыскать заветный самоцвет.

Между тем Кубер-Педи привлекает все больше любопытных туристов. Для них здесь уже построено 2 гостиницы, несколько мотелей и десятки апартаментов. Для путешественников организуют экскурсии в шахты. Каждый год проводится фестиваль опалов. Работают кафе, рестораны и магазин самоцветов.

Здесь же в скалах вырублены церкви, а также издается своя газета. Есть бассейн, гольф, кинотеатр и даже собственная футбольная команда. Добраться до этого удивительного города можно на автомобиле, проехав 450 километров по пустыне.

