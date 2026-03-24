Кирпич истории под экскаватором: на Лиговке сносят Кокоревские склады под ВСМ

На Лиговском проспекте экскаватор демонтировал одно из зданий Кокоревских складов. Об этом в своем телеграм‑канале сообщил градозащитник Олег Мухин.
По его словам, территория вокруг завалена старинными клеймеными кирпичами, также продолжается снос позднесоветского здания бассейна на той же линии складов.
Кокоревские склады образуют уникальный комплекс краснокирпичных построек XIX–XX веков. Мухин отметил, что в этом районе уже сформировался особый культурный кластер с музыкальными клубами, кафе и ресторанами, который ежедневно собирает тысячи горожан.
Под предлогом строительства терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) складские здания уничтожаются: часть сносят полностью, часть оставляют только со стенами.
Градозащитник опасается, что терминал так и не построят, а вместо исторической застройки на их месте появится новый многофункциональный комплекс.