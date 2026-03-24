Можно сеять даже в пустыне: 4 растения, которые созданы для бедной почвы - полива и подкормок не требуют

Не каждый участок может похвастаться питательным грунтом, поэтому на нем будет сложно вырастить некоторые виды цветов, которые относятся к капризным. Для бедной почвы лучше всего выбирать неприхотливые культуры. Портал «Огород.ру» назвал несколько подходящих вариантов.
Настурция
«Если вы посадите ее в богатую перегноем землю, то получите настоящие заросли из листьев и минимум цветков. На бедной же почве настурция цветет невероятно обильно», - сообщает источник.
Растение может использоваться в качестве почвопокровника, выращиваться в кашпо. Также его пускают по вертикальным опорам. Настурция лучше всего чувствует себя на солнечных клумбах, требует умеренного полива.
Портулак
Растение относится к низкорослым, имеет мясистые листья и яркие цветы. Портулак может расти на песчаной и каменистой почве, предпочитает солнечные стороны. Совершенно не требует полива. Цветы растения имеют кофейную, розовую, желтую, белую расцветки.
Тысячелистник
Неприхотлив к выбору почвы, совершенно не требует какого-либо ухода. Растение имеет мощную корневую систему, которая способна получать влагу из нижних слоев грунта.
«Тысячелистники современных сортов поражают разнообразной палитрой соцветий: от белого и нежно-лимонного до ярко-красного и терракотового. В высоту растение достигает 60-100 см», - рассказывает источник.
Очиток
Растение может выжить в любых неблагоприятных условиях, ведь его листья накапливают воду. Образует плотные ковры, при этом на каменистой или песчаной почве чувствует себя лучше, чем на плодородном грунте. Очитки прекрасно смотрятся на альпийских горках, рокариях, между камнями. Не нуждаются в пересадке.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как "реанимировать" розу после подмерзания.