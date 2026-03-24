Вопросы о Петербурге / Какие новостройки есть на Васильевском острове?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие новостройки есть на Васильевском острове?

Опубликовано: 24 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
новостройка
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Васильевский остров — один из самых престижных районов Санкт-Петербурга, сочетающий историческую атмосферу с современной застройкой.   

На Васильевском острове в 2026 году завершается строительство нескольких жилых комплексов, которые сочетают современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение. Вот некоторые из них:

ЖК «Парусная 1»

Расположение: ул. Шкиперский проток, д. 19, лит. А.

Срок сдачи: IV квартал 2026 года.

Особенности:

  • Состоит из 12 монолитных корпусов переменной этажности (от 6 до 13 этажей), объединённых общим стилобатом.
  • В проекте 1190 квартир, из них 59% — семейные (двух- и трёхкомнатные). Есть лоты с мастер-спальнями, окнами в ванных комнатах, гардеробными, террасами-патио (на первых этажах) и открытыми террасами с видом на Финский залив (на верхних этажах).
  • Архитектура разработана бюро «Студия 44». Фасады выполнены в контрастной цветовой гамме (тёмный и светлый кирпич) с декоративной штукатуркой, что гармонирует с историческим обликом района.
  • Инфраструктура включает двухуровневый паркинг на 721 машиноместо, кладовые, детский сад на 280 мест и школу на 825 учеников (строятся).
  • Транспортная доступность: в 15 минутах ходьбы — станция метро «Приморская», в 20 минутах — будущая станция «Гавань».

ЖК «Империал Клаб»

Расположение: ул. Масляный канал.

Срок сдачи: III квартал 2026 года.

Особенности:

  • Три корпуса высотой от 5 до 8 этажей, расположенные ступенчато вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Это обеспечивает панорамные виды на Неву, Благовещенский мост и исторический центр Петербурга.
  • Уникальные планировки: двухуровневые сити-виллы с приватными верандами, квартиры с каминами, зимними садами и открытыми террасами.
  • Благоустройство включает крытые деревянные беседки, прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные зоны с тренажёрами, детские площадки.
  • В комплексе предусмотрены ресепшн, консьерж-сервис, помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря.
  • Транспортная доступность: в 10 минутах пешком — будущая станция метро «Горный институт», чуть дальше — станция «Василеостровская».

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью