Какие новостройки есть на Васильевском острове?

На Васильевском острове в 2026 году завершается строительство нескольких жилых комплексов, которые сочетают современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение. Вот некоторые из них:
ЖК «Парусная 1»
Расположение: ул. Шкиперский проток, д. 19, лит. А.
Срок сдачи: IV квартал 2026 года.
Особенности:
- Состоит из 12 монолитных корпусов переменной этажности (от 6 до 13 этажей), объединённых общим стилобатом.
- В проекте 1190 квартир, из них 59% — семейные (двух- и трёхкомнатные). Есть лоты с мастер-спальнями, окнами в ванных комнатах, гардеробными, террасами-патио (на первых этажах) и открытыми террасами с видом на Финский залив (на верхних этажах).
- Архитектура разработана бюро «Студия 44». Фасады выполнены в контрастной цветовой гамме (тёмный и светлый кирпич) с декоративной штукатуркой, что гармонирует с историческим обликом района.
- Инфраструктура включает двухуровневый паркинг на 721 машиноместо, кладовые, детский сад на 280 мест и школу на 825 учеников (строятся).
- Транспортная доступность: в 15 минутах ходьбы — станция метро «Приморская», в 20 минутах — будущая станция «Гавань».
ЖК «Империал Клаб»
Расположение: ул. Масляный канал.
Срок сдачи: III квартал 2026 года.
Особенности:
- Три корпуса высотой от 5 до 8 этажей, расположенные ступенчато вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. Это обеспечивает панорамные виды на Неву, Благовещенский мост и исторический центр Петербурга.
- Уникальные планировки: двухуровневые сити-виллы с приватными верандами, квартиры с каминами, зимними садами и открытыми террасами.
- Благоустройство включает крытые деревянные беседки, прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные зоны с тренажёрами, детские площадки.
- В комплексе предусмотрены ресепшн, консьерж-сервис, помещения для хранения колясок и спортивного инвентаря.
- Транспортная доступность: в 10 минутах пешком — будущая станция метро «Горный институт», чуть дальше — станция «Василеостровская».
Васильевский остров — один из самых престижных районов Санкт-Петербурга, сочетающий историческую атмосферу с современной застройкой.