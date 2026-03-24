Какая станция метро ближайшая к академии Штиглица?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Какая станция метро ближайшая к академии Штиглица?

Опубликовано: 24 марта 2026 16:05
 Проверено редакцией
метро, вагон, станция
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Ближайшая к академии Штиглица станций метрополитена — «Чернышевская». 

Ближайшая к Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица станция метро — «Чернышевская» (красная линия). Она расположена примерно в 1,1–1,2 км от главного корпуса академии по адресу: Соляной переулок, 13. Путь пешком займёт около 15 минут.

Другие варианты

Также можно добраться от станций:

  • «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) — примерно 1,2 км;
  • «Гостиный Двор» — около 1,8 км.

От этих станций путь до академии займёт больше времени, чем от «Чернышевской».

Как пройти от «Чернышевской»

От станции метро «Чернышевская» нужно двигаться по Кирочной улице до Литейного проспекта. На Т-образном перекрёстке перейти Литейный проспект, далее повернуть налево на улицу Пестеля. Идти по улице Пестеля до пересечения с Соляным переулком. На Соляном переулке повернуть направо до дома №13 — это и есть академия.

