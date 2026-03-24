Какая станция метро ближайшая к академии Штиглица?

Ближайшая к академии Штиглица станций метрополитена — «Чернышевская».

Ближайшая к Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица станция метро — «Чернышевская» (красная линия). Она расположена примерно в 1,1–1,2 км от главного корпуса академии по адресу: Соляной переулок, 13. Путь пешком займёт около 15 минут.

Другие варианты

Также можно добраться от станций:

«Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) — примерно 1,2 км;

«Гостиный Двор» — около 1,8 км.

От этих станций путь до академии займёт больше времени, чем от «Чернышевской».

Как пройти от «Чернышевской»

От станции метро «Чернышевская» нужно двигаться по Кирочной улице до Литейного проспекта. На Т-образном перекрёстке перейти Литейный проспект, далее повернуть налево на улицу Пестеля. Идти по улице Пестеля до пересечения с Соляным переулком. На Соляном переулке повернуть направо до дома №13 — это и есть академия.

