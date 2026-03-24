Как сажать томаты на рассаду в конце марта: грунт, условия и хитрости для классного урожая

В конце марта дачники продолжают высаживать семена на рассаду, в том числе, сажают в ящики семена томатов.
Как высадить томаты на рассаду классическим способом, рассказывают на канале "Дачные будни", стоит запомнить ряд простых правил.
В первую очередь нужно выбрать тару для посадки. Для томатов идеально подходят рассадные ящики. В них кустики успеют подрасти, после чего их можно будет переносить в отдельные ёмкости или же сразу в грунт.
Грунт для томатов также важен. Составим его из 70 процентов раскисленного верхового торфа, он достаточно лёгкий, хорошо пропускает воду и воздух. Оставшуюся часть составим из диатомита, комплексного удобрения и биогумуса. В таком грунте семена быстро прорастут, им хватит питания для роста и развития.
После того, как замешали почвенную смесь, можно сразу пролить её водой, так как торф достаточно сухой, хорошо вбирает влагу. Перемешиваем грунт ещё раз и раскладываем по рассадным ящикам. Трамбуем грунт, проливаем его горячей водой, а затем делаем ряды для высадки семян.
Раскладываем семена в 2-3 сантиметрах друг от друга и засыпаем грунтом, после чего уплотняем и увлажняем опрыскиванием. Делаем парничок, накрыв плёнкой или стеклом. До того, как томаты взойдут, температура должна быть 27 градусов. Если подоконник холодный, делаем подставку, для прогрева можно использовать фитолампу.
Если температура будет низкой или подоконник слишком холодным, то семена могут не взойти вовсе. На этом этапе им важен правильный микроклимат. При пересыхании почвы до появления всходов обильно опрыскиваем её водой комнатной температуры.
