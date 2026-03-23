В апреле пионам – обязательно: сделали 8 проколов вокруг куста – и бутонизацию будет не остановить

Пионы являются популярной многолетней культурой, которая начинает цвести одной из первых на приусадебном участке. Несмотря на свою неприхотливость, растение требует ухода, особенно в весенний период.
Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась эффективным методом, который способствует активному формированию бутонов у пионов, обеспечивая обильное цветение в июне.
После зимнего покоя растения пробуждаются достаточно рано. Важно аккуратно провести рыхление почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Кроме того, необходимо провести влагозарядковый полив растений — это поспособствует их интенсивному росту.
Особое внимание следует уделить подкормкам. Зачастую применяется стандартное внесение удобрений, однако специалист рекомендует модифицировать данный подход. Необходимо взять вилы и многократно проколоть почву вблизи корневой системы пионов. Это способствует более быстрому проникновению питательных веществ к корням и повышает эффективность их усвоения.
Такой метод позволит стимулировать интенсивную бутонизацию даже раньше установленного срока.
Ранее мы рассказали о мартовских работах в теплице.