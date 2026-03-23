Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
В апреле пионам – обязательно: сделали 8 проколов вокруг куста – и бутонизацию будет не остановить

Опубликовано: 23 марта 2026 23:16
Как ухаживать за пионами ранней весной

Пионы являются популярной многолетней культурой, которая начинает цвести одной из первых на приусадебном участке. Несмотря на свою неприхотливость, растение требует ухода, особенно в весенний период.

Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась эффективным методом, который способствует активному формированию бутонов у пионов, обеспечивая обильное цветение в июне.

После зимнего покоя растения пробуждаются достаточно рано. Важно аккуратно провести рыхление почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе. Кроме того, необходимо провести влагозарядковый полив растений — это поспособствует их интенсивному росту.

Особое внимание следует уделить подкормкам. Зачастую применяется стандартное внесение удобрений, однако специалист рекомендует модифицировать данный подход. Необходимо взять вилы и многократно проколоть почву вблизи корневой системы пионов. Это способствует более быстрому проникновению питательных веществ к корням и повышает эффективность их усвоения.

Такой метод позволит стимулировать интенсивную бутонизацию даже раньше установленного срока.

Ранее мы рассказали о мартовских работах в теплице.

