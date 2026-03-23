Открываю банку тунца — и готов идеальный салат за 5 минут: без мороки с готовкой
Открываю банку тунца — и готов идеальный салат за 5 минут: без мороки с готовкой

Опубликовано: 23 марта 2026 23:01
 Проверено редакцией
Готовлю его, когда нужно что-то быстрое и вкусное.

Этот салат получается сытным, нежным и очень гармоничным по вкусу. Рецептом быстрого салата поделилась автор Дзен-канала "Кухня без границ".

Ингредиенты

тунец консервированный — 1 банка, яйца — 2 шт., кукуруза — 1/2 банки, зелёный лук — несколько перьев, майонез — 2 ст. л. (или греческий йогурт), соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю их, очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Тунец достаю из банки и разминаю вилкой до удобной консистенции.

Зелёный лук мелко нарезаю. В миске соединяю яйца, тунец и кукурузу.

Добавляю зелёный лук и заправляю майонезом или йогуртом.

Солю, перчу и хорошо перемешиваю.

Подаю сразу — салат получается свежим, сочным и очень вкусным. Он особенно выручает, когда времени на готовку нет.

Примерное время приготовления: 5-10 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить вкусные баклажаны в аэрогриле.

Автор:
Александр Асташкин
