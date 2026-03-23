Открываю банку тунца — и готов идеальный салат за 5 минут: без мороки с готовкой

Этот салат получается сытным, нежным и очень гармоничным по вкусу. Рецептом быстрого салата поделилась автор Дзен-канала "Кухня без границ".
Ингредиенты
тунец консервированный — 1 банка, яйца — 2 шт., кукуруза — 1/2 банки, зелёный лук — несколько перьев, майонез — 2 ст. л. (или греческий йогурт), соль — по вкусу, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца вкрутую, остужаю их, очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Тунец достаю из банки и разминаю вилкой до удобной консистенции.
Зелёный лук мелко нарезаю. В миске соединяю яйца, тунец и кукурузу.
Добавляю зелёный лук и заправляю майонезом или йогуртом.
Солю, перчу и хорошо перемешиваю.
Подаю сразу — салат получается свежим, сочным и очень вкусным. Он особенно выручает, когда времени на готовку нет.
Примерное время приготовления: 5-10 минут
