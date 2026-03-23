Кидаю баклажаны в аэрогриль — и получаю хрустящую вкуснятину: быстрый рецепт ужина
Кидаю баклажаны в аэрогриль — и получаю хрустящую вкуснятину: быстрый рецепт ужина

Опубликовано: 23 марта 2026 14:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Без тонны масла и по-настоящему вкусно!

Эти баклажаны получаются невероятно аппетитными: с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной, мягкой серединкой внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Апельсиновый рюкзак".

Ингредиенты

баклажан — 1 шт., мука — 1/4 стакана, яйца — 2 шт., панировочные сухари — 1 стакан, пармезан — 1/4 стакана, итальянские травы — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сушёный базилик — 1/2 ч. л., сушёный чеснок — 1/2 ч. л., сушёный лук — 1/2 ч. л., чёрный перец — по вкусу, томатный соус — около 1 стакана, моцарелла — 8 ломтиков

Приготовление

Сначала я нарезаю баклажан кружочками толщиной примерно 1 см. В одной миске смешиваю панировочные сухари, тёртый сыр и все специи. Отдельно подготавливаю муку и слегка взбитые яйца.

Каждый кусочек баклажана обваливаю сначала в муке, затем окунаю в яйцо и после этого хорошо покрываю панировкой. Оставляю заготовки на 5–7 минут, чтобы панировка закрепилась.

Разогреваю аэрогриль до 185 градусов. Выкладываю баклажаны в корзину так, чтобы они не касались друг друга. Готовлю около 8–10 минут, затем переворачиваю и держу ещё 4–6 минут до румяной корочки.

Готовые кусочки достаю, сверху выкладываю немного томатного соуса и накрываю ломтиком сыра. Возвращаю в аэрогриль буквально на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился и стал тягучим.

Подаю горячими, посыпав свежей зеленью — получается очень ароматно и красиво.

Примерное время приготовления: 25 минут

Автор:
Александр Асташкин
