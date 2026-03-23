Кидаю баклажаны в аэрогриль — и получаю хрустящую вкуснятину: быстрый рецепт ужина

Эти баклажаны получаются невероятно аппетитными: с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной, мягкой серединкой внутри. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Апельсиновый рюкзак".
Ингредиенты
баклажан — 1 шт., мука — 1/4 стакана, яйца — 2 шт., панировочные сухари — 1 стакан, пармезан — 1/4 стакана, итальянские травы — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сушёный базилик — 1/2 ч. л., сушёный чеснок — 1/2 ч. л., сушёный лук — 1/2 ч. л., чёрный перец — по вкусу, томатный соус — около 1 стакана, моцарелла — 8 ломтиков
Приготовление
Сначала я нарезаю баклажан кружочками толщиной примерно 1 см. В одной миске смешиваю панировочные сухари, тёртый сыр и все специи. Отдельно подготавливаю муку и слегка взбитые яйца.
Каждый кусочек баклажана обваливаю сначала в муке, затем окунаю в яйцо и после этого хорошо покрываю панировкой. Оставляю заготовки на 5–7 минут, чтобы панировка закрепилась.
Разогреваю аэрогриль до 185 градусов. Выкладываю баклажаны в корзину так, чтобы они не касались друг друга. Готовлю около 8–10 минут, затем переворачиваю и держу ещё 4–6 минут до румяной корочки.
Готовые кусочки достаю, сверху выкладываю немного томатного соуса и накрываю ломтиком сыра. Возвращаю в аэрогриль буквально на 1–2 минуты, чтобы сыр расплавился и стал тягучим.
Подаю горячими, посыпав свежей зеленью — получается очень ароматно и красиво.
Примерное время приготовления: 25 минут
