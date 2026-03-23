Секрет наших бабушек: вот как сделать пышные оладьи – достаточно пол-ложки этого ингредиента

Секрет пышности оладий кроется в соде. Она вступает в реакцию с кислотой кефира, при этом напиток должен быть горячим. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Вам потребуются:
- горячий кефир 2,5% – 300 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 1 ст. л.;
- мука – 270 г;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль.
Рецепт можно разнообразить. Например, попробуйте добавить в тесто кусочки яблока, клубнику, вишню, чуть корицы или ванили. Вместо кефира можно добавить йогурт – так оладьи будут мягче и нежнее.
Способ приготовления
Перемешайте кефир с яйцом и сахаром, посолите – консистенция должна быть однородной. Начинайте добавлять просеянную муку для достижения пластичной и густой массы – строго без комочков. Добавьте соду и вновь все тщательно перемешайте.
Нагрейте сковороду с маслом и начинайте жарить оладьи до достижения хрустящей золотистой корочки с обеих сторон. Убедитесь, что между ними остается достаточно свободного места.
Готовые оладьи отлично сочетаются со сгущенным молоком, сметаной и фруктами.
