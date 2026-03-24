Сквер «Ленинградский автобус»: столетие первой линии отметят в Петербурге

На пересечении Расстанной и Днепропетровской улиц в Петербурге на северо-западном углу обустроят сквер «Ленинградский автобус» в честь столетия с запуска первой регулярной автобусной линии в Ленинграде, сообщил депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивелев.

Это решение поддержала Топонимическая комиссия Петербурга.

Безымянная зона для автобусов расположена напротив Автобусного парка №1 — старейшего действующего предприятия городского автотранспорта.

На его территории с 1985 года размещён мемориал, посвящённый подвигу автомобилистов во время Великой Отечественной войны.

Первая регулярная автобусная линия в Ленинграде стартовала 1 сентября 1926 года: три автобуса вышли на маршрут от Детскосельского вокзала до Сада трудящихся с интервалом 8 минут, а поездка занимала 9–10 минут.

К январю 1933 года в городе работало 185 автобусов, а к концу года — уже 217, обслуживая 13 маршрутов с пассажиропотоком 26 млн человек ежегодно.

В 1936 году создали Центральную диспетчерскую станцию, которая взяла на себя управление эксплуатацией и движением.

Сегодня трасса первого маршрута сохранилась и входит в сеть наземного транспорта, но теперь по ней курсируют троллейбусы вместо автобусов.