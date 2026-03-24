Изумительно вкусный крем из 3 ингредиентов: идеален и для тортов, и для эклеров – домашние уплетают его целыми ложками

Опубликовано: 24 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт нежного и вкусного крема: просто тает во рту 

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась простым рецептом нежного и вкусного крема, который готовится из 3 ингредиентов. Он идеально подойдет для любых десертов, в том числе для пирожных, эклеров и трубочек. Домашние будут уплетать такой крем целыми ложками, даже без торта.

Что потребуется:

  • размягченное сливочное масло – 200 граммов;
  • творог – 250 граммов;
  • вареное сгущенное молоко – 1 банка или 380 граммов.

Как приготовить:

Если творог крупинчатый, то его следует перетереть через сито. В чашу миксера отправить размягченное сливочное масло и творог. Все взбить на умеренной скорости до однородной и гладкой массы.

Не переставая взбивать, ввести в смесь вареную сгущенку небольшими порциями. Продолжать взбивать, пока все ингредиенты не смешаются, а крем не станет однородным и пышным.

Если нет миксера – не беда

Если у вас нет миксера, то нужно размять подтаявшее сливочное масло вилкой, а после растереть его ложкой о стенки миски до легкой пышности. Творог следует тоже хорошо размять вилкой или перетереть через сито. Смешать сливочное масло и творог до однородности.

Добавить сгущенку малыми порциями, все активно перемешивая венчиком или ложкой. На это потребуется 7-10 минут. Крем получится однородным, но не таким воздушным, как после миксера. Он идеально подойдет и для тортов, и для трубочек, и для эклеров. Для разнообразия в готовый крем можно добавить 2 столовые ложки какао и немного измельченных орехов.

Ольга Зайцева
