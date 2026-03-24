Изумительно вкусный крем из 3 ингредиентов: идеален и для тортов, и для эклеров – домашние уплетают его целыми ложками

Кулинарный блогер Наталья Калнина поделилась простым рецептом нежного и вкусного крема, который готовится из 3 ингредиентов. Он идеально подойдет для любых десертов, в том числе для пирожных, эклеров и трубочек. Домашние будут уплетать такой крем целыми ложками, даже без торта.
Что потребуется:
- размягченное сливочное масло – 200 граммов;
- творог – 250 граммов;
- вареное сгущенное молоко – 1 банка или 380 граммов.
Как приготовить:
Если творог крупинчатый, то его следует перетереть через сито. В чашу миксера отправить размягченное сливочное масло и творог. Все взбить на умеренной скорости до однородной и гладкой массы.
Не переставая взбивать, ввести в смесь вареную сгущенку небольшими порциями. Продолжать взбивать, пока все ингредиенты не смешаются, а крем не станет однородным и пышным.
Если нет миксера – не беда
Если у вас нет миксера, то нужно размять подтаявшее сливочное масло вилкой, а после растереть его ложкой о стенки миски до легкой пышности. Творог следует тоже хорошо размять вилкой или перетереть через сито. Смешать сливочное масло и творог до однородности.
Добавить сгущенку малыми порциями, все активно перемешивая венчиком или ложкой. На это потребуется 7-10 минут. Крем получится однородным, но не таким воздушным, как после миксера. Он идеально подойдет и для тортов, и для трубочек, и для эклеров. Для разнообразия в готовый крем можно добавить 2 столовые ложки какао и немного измельченных орехов.
Ранее мы сообщали, как приготовить вкусный и пышный бисквит.