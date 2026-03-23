Дороги под замком: с 23 марта Василевский остров и Красносельский район встанут в пробках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Дороги под замком: с 23 марта Василевский остров и Красносельский район встанут в пробках

Опубликовано: 23 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Ограничения связаны с производством работ по прокладке инженерных сетей.

В период с 23 по 25 марта в Санкт-Петербурге ограничат движение на ряде улиц в Василеостровском и Красносельском районах, сообщили в ГАТИ.

В Василеостровском районе с 24 марта по 3 апреля закроют проезд по Малому проспекту Васильевского острова от 18-й и 19-й линий до 16-й и 17-й линий — это из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций, которые продлятся до 19 апреля.

В Красносельском районе ограничат движение с 23 марта по 2 апреля на улице Маршала Казакова около пересечения с улицей Котина в связи со строительством водопровода.

Кроме того, с 25 по 31 марта перекроют боковой выезд на Петергофское шоссе у пересечения с улицей Доблести, заблокировав направление от дома 27 литера К по шоссе в сторону улицы Доблести.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью