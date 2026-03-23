Не жизнь, а сплошные мучения: 4 породы кошек, которые ветеринары заводить не советуют

Ветврач рассказал, какие породы кошек не заведет сам и не советует другим

Среди большого разнообразия пород домашних животных есть такие, которые ветеринары не рекомендуют заводить. В частности, ветврач Бен Симпсон-Вернон рассказал о четырёх породах кошек, которых он сам не стал бы держать. При этом врач подчеркнул, что это его личное мнение, основанное на опыте работы с животными, и мнения других специалистов могут отличаться.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки — красивые животные с эффектной шерстью. Однако, по словам ветеринара, это гибрид дикой и домашней кошки. В ветеринарных клиниках у них сложилась репутация довольно агрессивных животных. Агрессия обычно вызвана страхом, который испытывают животные, но обращаться с такими кошками бывает опасно. К тому же они очень умны, их интеллект нужно развивать, заниматься с ними, общаться. Во многих домах бенгалам сложно создать подходящие условия.

Сфинкс

Сфинксов ветеринар не стал бы заводить исключительно по личным причинам: ему нравится обнимать и гладить пушистых кошек. Серьёзных проблем со здоровьем эта порода обычно не имеет.

Шотландская вислоухая

Главная особенность этих кошек, выведенная специально, — загнутые уши. Побочный эффект этой особенности - проблемы с суставами у животных. У вислоухих кошек часто развивается болезненный артрит в молодом возрасте. Ветеринар не рекомендует поддерживать разведение этой породы, чтобы не подвергать животных страданиям.

Персидская кошка

У персидских кошек приплюснутая мордочка, что приводит к множеству проблем со здоровьем. У них слишком маленькие ноздри, кости носового прохода расположены слишком близко друг к другу, слезные протоки работают неправильно. Им, как и некоторым породам собак с плоской мордой, трудно дышать.

Ветеринар подчеркивает: независимо от выбора породы, перед тем как купить питомца, будущему хозяину нужно тщательно изучить информацию о нем, убедиться, что он сможет обеспечить животным уход и внимание.

