Эхо прошлого в подземке: какие названия станций метро до сих пор напоминают об СССР

Сегодня эти названия по-прежнему встречаются в метрополитенах России, Беларуси, Армении, Азербайджана и Узбекистана, отражая общие страницы истории.

Метрополитены 16 городов бывшего Советского Союза — это не просто транспортные артерии, но и хранилища истории.

Многие станции, как и улицы, носили типовые названия, прославляющие коммунистические ценности и достижения социалистического строя.

Пролетарская: Гимн рабочему классу

Станция «Пролетарская» — одно из самых частых названий. Первая такая станция, посвященная рабочему классу, появилась в Москве в 1966 году.

Всего в бывшем СССР насчитывается четыре станции с этим именем: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Минске. До 2016 года еще одна «Пролетарская» была в Харькове, но была переименована.

Пушкинская: Поэзия под землей

«Пушкинская», названная в честь великого русского поэта, также встречается в четырех метрополитенах: Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Ташкенте.

До апреля 2024 года станция с таким названием существовала и в Харькове, но теперь она носит имя Ярослава Мудрого.

Чкаловская: Крылья героя над землей

Имя полярного летчика Валерия Чкалова, совершившего легендарный беспосадочный перелет через Северный полюс, увековечено в четырех российских метрополитенах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Первая «Чкаловская» появилась в 1985 году на родине пилота — в Нижнем Новгороде.

Молодежная: Эхо юности и студенчества

Названия, посвященные подрастающему поколению, были особенно популярны в СССР. Станции «Молодежная» часто располагались вблизи учебных заведений.

Такие названия встречаются в Москве, Минске, Ереване и Баку. В Азербайджане и Армении названия, означающие «Молодежная», звучат на национальных языках — «Гянджлик» и «Еритасардакан» соответственно.

Теоретически, к этому списку можно добавить и казанскую станцию «Яшьлек», что в переводе с тюркских языков также означает «Молодежная», связанную с Универсиадой 2013 года.

Московская: Связь со столицей

Станции, названные в честь столицы России, популярны как в российских регионах, так и в Минске. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Минске есть станции «Московская».

Обычно они расположены недалеко от вокзалов, откуда отправляются поезда на Москву, или рядом с улицами, связанными с ее названием.

Алма-атинская станция «Москва», открывшаяся в 2015 году, также попадает в эту категорию, поскольку в местном метрополитене принято называть станции существительными, а не прилагательными.

Спортивная: Символ движения и побед

Станция «Спортивная» занимает первое место по популярности, встречаясь в шести метрополитенах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Харькове и Минске.

Первая «Спортивная» появилась в Москве в 1957 году, рядом с Центральным стадионом имени Ленина (ныне спорткомплекс «Лужники»).

Пекинская «Спортивная» отличается уникальной двухъярусной конструкцией с двумя платформами, предназначенными для организации кросс-платформенной пересадки на планируемую Кольцевую линию, а также траволатором под рекой.

Отсутствие политической окраски в названии способствовало сохранению его популярности и после распада СССР, учитывая наличие крупных спортивных объектов в каждом городе.

Бонус: Комсомольская — рекордсмен популярности

Абсолютным чемпионом по популярности за всю историю постсоветских метрополитенов является название «Комсомольская», связанное с Всесоюзной комсомольской организацией ВЛКСМ.

Первая «Комсомольская» появилась в Москве в 1935 году. С 1987 по 1992 годы станции с таким названием существовали в семи метрополитенах РСФСР, УССР, Грузинской ССР и Таджикской ССР.

После распада СССР и утраты актуальности названия, в большинстве метросистем оно было изменено в начале 90-х. Сегодня станции с именем «Комсомольская» сохранились лишь в Москве (пересадочный узел из двух станций) и Нижнем Новгороде.

Эти названия — не просто слова. Они несут в себе отголоски истории, отражая ценности и идеалы ушедшей эпохи, и продолжают быть частью жизни миллионов людей, ежедневно пользующихся метрополитенами бывшего СССР.