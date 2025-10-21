Полвека за чиновником: как жили и чем дышали служащие Петербурга XIX века

Воспоминания Сергея Светлова, чиновника и театрального коллекционера, дают уникальный взгляд на быт столичных чиновников конца XIX века.

Его заметки приоткрывают завесу над повседневной жизнью тех, кто служил империи, показывая, что их будни были далеки от однообразия.

Утро столичного служащего: От восьми до десяти

Рабочий день чиновника начинался не рано — с восьми до десяти часов утра, в зависимости от начала службы. Однако, придя на работу, не спешили сразу приниматься за дела.

«Сначала поговорят, обсудят новости, или прочитают их в казенных газетах», — отмечается в записках.

Это время, посвященное обмену информацией, было важной частью утреннего ритуала.

Перерыв на чай и «кухмистерские» обеды

Часу к первому наступало время перекуса. Желающие могли посетить буфет, обычно содержавшийся сторожем, чтобы выпить чаю и позавтракать.

«Иногда даже не нужно было никуда ходить: сторожа сами разносили завтрак и чай», — пишет Светлов.

Расчеты за угощение производились раз в месяц, в день получения жалования. Некоторые чиновники тратили на это значительные суммы — от десяти до пятнадцати рублей.

Большинство чиновников освобождались со службы к 16-17 часам, а летом рабочее время сокращалось еще больше.

Единственный выходной в неделю, не считая праздников, подчеркивал напряженность службы. После работы семейные отправлялись домой, а холостяки чаще всего — в «кухмистерские», своего рода недорогие столовые.

Меню чиновника: От супа до мусса

Меню среднестатистического чиновника включало в себя разнообразные блюда: суп, бульон или щи, жаркое (бифштексы, телятина, котлеты) и сладкое (желе, муссы, компот, кисель с молоком).

После обеда чиновники могли позволить себе отдых или чтение газет. Досуг завершался около восьми вечера, после чего одни возвращались к работе, другие отправлялись в гости или в клуб.

В домашние вечера, без гостей, ужин, состоящий из закусок вроде селедки, колбасы или сардинок, подавался поздно, около одиннадцати или двенадцати часов.

Праздничный стол и меняющиеся приоритеты

Праздничные дни отличались от будней более разнообразным и роскошным обедом. Часто праздничный обед начинался раньше — в два, три или четыре часа дня.

Сергей Светлов особо отмечает, что современные ему чиновники «не очень любили, когда их зовут „чиновниками“». Вицмундиры надевались лишь при необходимости, ордена избегали носить.

Главным интересом для них стали не служебные почести, а «оклады» — размер заработной платы. Это показывает изменения в приоритетах и отношении к службе, сместившиеся в сторону материального благополучия.