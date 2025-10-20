«Какая мне разница, по закону меня грабят или нет»: петербуржцев ошарашили новыми поборами после парковок

Ценовая политика, направленная на регулирование парковочного пространства, привела к неожиданным парадоксам, ставя под сомнение здравый смысл принимаемых решений.

Новые тарифы на платную парковку в Петербурге вызвали волну обсуждений и шуток в интернете, но за иронией скрывается реальная обеспокоенность горожан.

«Лайфхак» от плательщика: Штраф выгоднее оплаты?

10-часовая стоянка на самых загруженных улицах центра города теперь обходится в 3,6 тысячи рублей. Одновременно с этим, штраф за неоплату парковки составляет всего 3 тысячи рублей.

Эта коллизия, когда штраф оказывается ниже стоимости парковки, уже стала предметом шуток и обсуждений. Звучит слово «лайфхак»: как сделать так, чтобы парковка обошлась дешевле.

Власти города шутку оценили и сделали ответный ход. Как пишет "Фонтанка", теперь обсуждают повышение штрафов.

«По сути, они подняли плату в 3-4 раза под глупейшим обоснованием. Теперь повышают штрафы под не менее глупым», — негодуют петербуржцы.

Предполагается, что те, кому нужна длительная парковка, скорее купят абонемент или найдут место в чужом дворе, чем реально согласятся оплачивать штрафы.

Чиновники и реальность: Разрыв в сознании

«Это надо так совсем оторваться от реальности, что плату и штрафы рисуют, исходя из нынешней экономической ситуации?!» — такой вопрос звучит в комментариях.

Люди отмечают, что не получают столько, сколько требуют за парковку, а машины были куплены до «безумия с утилем и Китаем».

«Федеральному правительству необходимо обратить внимание на этот беспредел городских “властей” с ценовой политикой в части стоимости парковки. P.S. Когда проезд по ЗСД поднимете, вредители? Давайте сразу в 10 раз», — выражают свое негодование автомобилисты.

Парадоксы системы: Кто и где паркуется бесплатно?

Особое возмущение вызывает ситуация с бесплатными парковками для чиновников и платными зонами у больниц.

«Почему у Смольного и ЗакСобрания бесплатные парковки, а у больниц и Онкоцентров платные, когда закончится этот беспредел?» — спрашивают горожане.

«На Лиговском у больницы теперь невозможно будет привезти больного человека, а в общественном транспорте онкологическому больному вообще не место, так как опасно, вот и получается, что здоровые люди мешают жить больным, караул».

«Грабительство» или «бандитизм чистой воды»?

«Люди ездят не только отдыхать в центр, но и работать. А даже если и отдыхать — выезд с детьми в центр теперь стоит слишком дорого для обычного человека. Будем гулять во дворах у себя дома, они еще бесплатны. Чтоб вы подавились», — говорят петербуржцы, отказываясь пользоваться платными парковками.

«А когда мы жить-то нормально станем без всех этих поборов. Скоро страну Россия переименуют в страну Штрафляндия, а город Санкт-Петербург в Сборник-Поборник!» — резюмируют в сети.

«Незнайка на Луне ... какая мне разница по закону меня грабят или нет».