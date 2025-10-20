Перезагрузка новогодних праздников: почему россияне едут в Китай

Отмена виз между Россией и Китаем — настоящая бомба для туризма. Спрос на туры туда подскочил и это только начало — люди активно бронируют поездки, желая встретить 2025 год в сказочной стране.

От пляжей до древних столиц: выбор на любой вкус

Раньше на Новый год чаще летали в Египет, Турцию или Таиланд. А теперь Китай втисался в эту компанию.

По данным туроператоров, 35-40% всех ранних бронирований на зимние праздники приходятся именно на эту удивительную страну. И купить путевку можно за 125 тысяч рублей пишет life.ru.

Туроператоры предлагают самые разные варианты.

Туры Особенности Пляжный рай на Хайнане Это Новый год под пальмами. Здесь можно насладиться тропическим климатом и белоснежными пляжами. Экскурсии по мегаполисам и древним городам Маршруты по Пекину, Шанхаю, Сианю с его знаменитыми терракотовыми воинами и другим невероятным местам. Это возможность увидеть совсем другой мир: от небоскрёбов будущего до тысячелетних храмов. Авторские туры Это может быть путешествие по чайным плантациям, кулинарный тур или погружение в малоизвестные регионы.

Помимо отмены виз и разнообразия туров, есть и другие причины, почему Китай так манит.

Уникальная культура и история. Где ещё можно увидеть такое сплетение древних традиций и ультрасовременных технологий?

Развитая инфраструктура. Китай – страна с передовыми технологиями. Быстрые поезда, современные отели, удобные способы оплаты – всё это делает путешествие комфортным.

Безопасность. Многие туристы отмечают высокий уровень безопасности в китайских городах.

Панды. Ну, кто не хочет увидеть этих милых созданий вживую?

Цены актуальны на момент выхода публикации.