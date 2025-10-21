От Поповой горы до Бабигона: как родилась фамилия петергофских холмов

У холма на котором возвышается Бельведера — не только вид, но и загадка имени. Слово "Бабигон" звучит по-домашнему, почти смешно,

но за этой простотой скрывается путешествие через языки и эпохи.

Имя с чужим акцентом

На старых шведских описаниях южнее Петергофа встречается Pappingondo / Pap(p)inkontu — "пасторский приход/надел", отсюда русское "Попова гора". Именно на этой возвышенности позже появятся Луговой парк и Бельведер.

На картах и в памяти: первое упоминание

После перехода земель к России и русификации названий финско-шведское словосочетание исказилось в народном употреблении до "Бабий гон", а затем закрепилось как "Бабигон" (вариант, который сегодня дают и музейные, и справочные ресурсы).

Холм, дворец, пруды

Бельведер Андрея Штакеншнейдера (1852–1856) стоит на Бабигонском холме — самой высокой точке окрестностей; отсюда открываются виды на Финский залив. Вокруг — Луговой парк с цепью прудов (включая Бабигонский) и Самсоновским каналом-водоводом, который подавал воду к фонтанам Петергофа.

Семейство названий

От холма имя разошлось по округе: Бабигонские высоты, Бабигонское кладбище (старое городское кладбище Петергофа) и Бабигонское шоссе — все они повторяют исходный корень.