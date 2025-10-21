Бесплатный храм, зеленый сад и необычные дома: чем удивляет самый необычный район в Петербурге

Семимостье — уникальный район Санкт-Петербурга, который привлекает внимание своим названием и архитектурой. Он расположен на пересечении двух старинных каналов — Грибоедова и Крюкова.
С этим местом связано сразу несколько легенд и местных поверий. Там принято загадывать желания по определенному алгоритму.
Семимостье и семь мостов
Название района произошло от возможности увидеть одновременно семь мостов: Пикалов, Красногвардейский, Ново-Никольский, Могилевский, Старо-Никольский, Смежный и Кашин.
Среди них Пикалов мост — один из старейших в городе, памятник архитектуры конца XVIII века. Красногвардейский мост — пешеходный, а вокруг всех мостов сложились свои легенды.
Одно из популярных поверий гласит, что 7-го числа в 7 часов утра или вечера нужно взглянуть на все семь мостов и загадать желание — тогда оно обязательно сбудется.
Архитектурные особенности Семимостья
В районе расположено несколько знаменитых зданий, которые выделяются своей формой и историей.
Например, «Дом-утюг» пользуется популярностью среди тех, кто ищет архитектурные жемчужины Петербурга вне туристических маршрутов.
Бизнес-центр «Державный» — советская постройка на Набережной канала Грибоедова. Она напоминает «дом-штаны», что говорит о типичном архитектурном стиле того времени.
Дом городских учреждений, построенный в 1906 году в стиле модерн с элементами готики, известен своими скульптурами сов высотой, которые украшают фасад и придают дому прозвище «дом с нечистью».
Культурные и исторические объекты
В Семимостье находится пожарная часть №2 с каланчой высотой 46 метров — одна из немногих в России, которая продолжает свою прямую функцию.
Среди храмов района можно выделить Исидоровскую церковь 1906 года постройки.
В советское время это здание использовалось как детский сад, общежитие и мастерская для художников.
Никольский Морской собор 1762 года отличается тем, что вход в него бесплатный, что редкость для многих петербургских храмов.
Юсуповский сад — небольшой зелёный уголок Семимостья, где можно отдохнуть после прогулки и почувствовать атмосферу спокойствия и уюта.
Семимостье — это настоящий скрытый уголок северной столицы, куда стоит заглянуть тем, кто ищет тишину, уют и особую атмосферу.