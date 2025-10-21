Близнецы на Неве: сбылся ли гороскоп Петропавловской крепости

27 мая 1703 года — день, когда начался Петербург. В этот день Пётр I заложил Петропавловскую крепость — первую постройку нового города, его начало и символ.
Если верить звёздам, дата рождения — 27 мая, а значит, крепость родилась под знаком Близнецов. И, может быть, этот же знак подходит и самому Петербургу — городу, который живёт на стыке воды, ветра и идей.
Характер
Близнецы — знак воздуха и перемен. Любопытные, подвижные, умные. Крепость тоже не раз меняла лицо: военная цитадель, тюрьма, музей, место праздников и выставок.
Она умеет быть разной, не теряя сути — быть центром движения и разговора.
Что говорят звёзды
Покровитель Близнецов — Меркурий, планета мысли и речи. Петропавловка и правда стала пространством общения: между Россией и Европой, прошлым и будущим.
Здесь начинался Петербург, звучали первые пушки, собирались первые мастера — город рождался из слова и дела.
Совпадения, в которые легко поверить
Близнецы не выносят тишины — и крепость жива уже три века. Она меняется вместе с городом, оставаясь его голосом: сегодня здесь концерты, выставки, фестивали. И каждый раз — как новая история, рассказанная теми же камнями.