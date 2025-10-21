Дробная нумерация и тайны белых ночей: заблуждения о Петербурге, которые удивляют

О Петербурге сложилось несколько стереотипов, которые ошибочны, но мало кто о них знает.

Многие считают, что в Петербурге круглый год дождь и холодно. На самом деле среднегодовая температура здесь примерно такая же, как в Москве — около +6,3°С.

Да, город расположен севернее, но климатические зоны в европейской части России разносятся не по прямой, и погода тут особенная.

Ветер и высокая влажность усиливают ощущение прохлады. Туристы советуют одеваться теплее в Петербурге в любое время года, так как погода рядом с морем переменчива.

Михайловский и Инженерный замок — один и тот же

Часто слышишь, что в Петербурге два разных замка — Михайловский и Инженерный. На самом деле это один и тот же замок.

Исторически он назывался Михайловским, но позже по разным событиям стал известен и как Инженерный. Сегодня оба названия используются, но здание одно.

Белые ночи длятся дольше праздника

Все знают, что Белые ночи точно в середине июня. Однако не все осознают, что это светлое время суток длится намного дольше. Пик наступает с 11 июня по 2 июля.

Это связано с природой и астрономией. Так что гулять и любоваться городом можно гораздо дольше, чем кажется.

Петербург — это не только Невский проспект

Есть мнение, что красота Петербурга сосредоточена только на Невском, а в остальном это «Петербург Достоевского» — мрачный и тяжёлый город.

На самом деле каждый район особенный и красивый по-своему.

Районы вокруг Сенной площади, Литейная часть, Васильевский остров и Петроградская сторона — все они разные, но очень интересные и живописные.

Сложная нумерация домов и квартир

В Петербурге сложно разобраться с адресами. Многие дома имеют «дробные» или даже «тройные» номера из-за расположения на перекрёстках.

Набережные улицы нумеруются по течению рек, а параллельные улицы — в обратную сторону. Нумерация квартир тоже сложная и запутанная.

На самом деле логика была и изначально все квартиры были пронумерованы нормально. Но всё поменялось после Октябрьской революции.

Квартиры начали уплотнять, делить, дробить и так далее. Особенно это удобно было делать из-за наличия парадной и черных лестниц.

Поскольку во многие квартиры было два входа, то разделить их можно было без особых проблем, а номера смещались. В итоге 20-комнатные хоромы зачастую превращались в 4-5 коммуналок.