Щи, пюре и хлеб на закваске: что едят монахи в Оптиной пустыни

Посещение братской трапезной Оптиной пустыни — это уникальная возможность заглянуть за кулисы монастырской жизни, куда обычным посетителям вход воспрещен.

Мужской монастырь в Калужской области, который открывает свои двери для паломников, позволяет ощутить настоящий обед, который ежедневно вкушают монахи.

Контраст роскоши и простоты: Дворец или кухня?

Первое, что поражает при входе в трапезную — ее интерьер. Вместо ожидаемых простых белых стен и лавок, посетители видят роскошное убранство: высокие потолки, изысканные росписи и узоры, напоминающие императорский дворец.

Этот контраст с простой, скромной едой, подаваемой монахам, особенно цепляет.

«Ты сидишь, смотришь по сторонам, и такое чувство, что сейчас здесь начнется императорский бал. И вот этот контраст сильно цепляет. Потому что интерьеры — богатейшие, а еда — самая простая и скромная», — отмечает посетитель.

Простой, но сытный обед: По уставу и по правилам

Меню было под стать атмосфере — обычный постный монастырский обед. На первое подали щи — без мяса, простые и постные.

На второе — нежное картофельное пюре с котлеткой из щуки и салат из квашеной капусты. Завершил трапезу компот и творог с вареньем.

«Ничего лишнего, никакой гастрономии ради гастрономии. Все по монастырским правилам: просто, сытно и без излишеств».

Вкусовые впечатления разделились. Пюре и салат из квашеной капусты получили высокую оценку:

«Пюре – отличное, нежное. Салат из квашеной капусты тоже понравился: не слишком кислый, с правильным вкусом, как будто дома кто-то с душой сделал».

Щи оказались «на любителя, но съедобно». Котлета из щуки вызвала споры из-за своего характерного речного привкуса.

«Многие из нашей группы даже есть не стали, а кто-то (например, я) доел только потому, что был голоден. Тут уже дело вкуса».

Компот был простым и вкусным.

Хлеб на закваске: Особенный элемент трапезы

Отдельного упоминания заслужил монастырский хлеб, выпекаемый на закваске.

«Его пекут прямо в монастыре, на закваске. И вот тут реально чувствуется разница: хлеб плотный, ароматный, с хрустящей корочкой. Это был самый вкусный элемент всего обеда», — подчеркивается в отзыве.

Жизнь по уставу: Логика замкнутого цикла

Важно отметить, что это была не показательная трапеза, а повседневная еда братьев. Монахам не положено чревоугодничать; еда предназначена для поддержания сил, а не для удовольствия.

Монастырь имеет собственное хозяйство: выращивают овощи, фрукты, есть виноградник. Многие продукты, как, например, капуста и творог, произведены монахами из собственного сырья.

Эта модель замкнутого цикла, не зависящего от внешнего мира, придает особую логику монастырской жизни.