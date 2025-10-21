«Чуфальня» и «ОгоХого»: гастрономическое путешествие в Китай, не выезжая из Петербурга

Санкт-Петербург — город с широкой культурной палитрой, и здесь каждый может оказаться в Поднебесной, не покидая пределы родного города.
Китайская культура представлена здесь не только в гастрономии — регулярные фестивали, специализированные чайные церемонии, буддийские храмы и культурные центры создают подлинную азиатскую атмосферу.
Где поесть настоящий китайский хoго и не только
Одно из популярных мест в центре — «Чуфальня» в Апраксином дворе. Ресторан славится большими порциями и доступными ценами — средний чек около 400 рублей.
Меню написано на китайском, персонал и повара — из Китая.
«Не стоит пугаться скудного оформления, здесь ставка на блюда и их качество», — отмечают посетители.
Попробовать можно свинину с рыбным вкусом (430 рублей) или пельмени с черемшой (310 рублей).
Хорошие варианты для любителей хого
- «ОгоХого» — 1-я линия Васильевского острова, 32, средний чек — 1500 рублей.
- «ShuDaXia Хого» — Средний проспект Васильевского острова, 83, стр. 3, средний чек — 1300 рублей.
- «Сычуань» — ул. Нахимова, 20, средний чек — 1000 рублей.
Чайные церемонии — настоящий ритуал вкуса
В Петербурге множество чайных клубов и баров, специализирующихся на китайском чае:
- «Пища династии Минь» — здесь можно не только поесть, но и посетить лекции и мастер-классы, участвовать в церемониях и турнирах. Адрес: ул. Короленко, 14. Средний чек — 1700 рублей.
- «Tea Station» — чайный бар с дегустациями по выходным. Адрес: Боровая ул., 6. Стоимость дегустации — 500 рублей.
- Чайный клуб «Процесс» — церемонии в компании друзей. Адрес: ул. 7-я Советская, 22В. Стоимость — 1500 рублей на компанию из трех человек.
Культурный досуг с китайским колоритом
Дацан Гунзэчойнэй на Приморском проспекте, 91, — единственный действующий буддийский храм в европейской части России.
Здесь проводятся тибетские практики и традиционные церемонии, которые ощущают связь с древним Китаем. Помимо духовного, храм радует архитектурной красотой.
Китайский культурный центр на Лиговском проспекте, 174, — место для концертов национальной музыки, демонстраций боевых искусств и китайских фестивалей.
Что еще посмотреть?
В «Петергофе» на территории музей-заповедника находится знаменитый Китайский дворец — яркий пример китайской архитектуры в России.
Ежегодный фестиваль китайской еды и культуры «Нихао, Шифу!» проходит на площадке Севкабель Порт. Даты мероприятий можно узнать на официальном сайте.
Советы туристам и гостям города
-
Петербургские китайские ресторанчики часто располагаются в компактных помещениях и очень популярны у местных, поэтому лучше бронировать столик заранее.
-
Не стоит пугаться скромного интерьера — он часто маскирует настоящие гастрономические сокровища.
-
Перед посещением дацана лучше прочитать правила: рекомендуют носить одежду с длинными рукавами и не показывать статуе Будды пальцы ног.
-
В Петербурге живет много китайских граждан — можно спрашивать у них советы, они подскажут секретные места для посещения и вкусную еду.
Цены актуальны на момент публикации.