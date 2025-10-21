«Чуфальня» и «ОгоХого»: гастрономическое путешествие в Китай, не выезжая из Петербурга

Город Петра предлагает множество возможностей для знакомства с культурой Поднебесной — от аутентичных ресторанов до древних храмов и тематических фестивалей.

Санкт-Петербург — город с широкой культурной палитрой, и здесь каждый может оказаться в Поднебесной, не покидая пределы родного города.

Китайская культура представлена здесь не только в гастрономии — регулярные фестивали, специализированные чайные церемонии, буддийские храмы и культурные центры создают подлинную азиатскую атмосферу.

Где поесть настоящий китайский хoго и не только

Одно из популярных мест в центре — «Чуфальня»﻿ в Апраксином дворе. Ресторан славится большими порциями и доступными ценами — средний чек около 400 рублей.

Меню написано на китайском, персонал и повара — из Китая.

«Не стоит пугаться скудного оформления, здесь ставка на блюда и их качество», — отмечают посетители.

Попробовать можно свинину с рыбным вкусом (430 рублей) или пельмени с черемшой (310 рублей).

Хорошие варианты для любителей хого

«ОгоХого»﻿ — 1-я линия Васильевского острова, 32, средний чек — 1500 рублей.

«ShuDaXia Хого»﻿ — Средний проспект Васильевского острова, 83, стр. 3, средний чек — 1300 рублей.

«Сычуань»﻿ — ул. Нахимова, 20, средний чек — 1000 рублей.

Чайные церемонии — настоящий ритуал вкуса

В Петербурге множество чайных клубов и баров, специализирующихся на китайском чае:

«Пища династии Минь»﻿ — здесь можно не только поесть, но и посетить лекции и мастер-классы, участвовать в церемониях и турнирах. Адрес: ул. Короленко, 14. Средний чек — 1700 рублей.

«Tea Station»﻿ — чайный бар с дегустациями по выходным. Адрес: Боровая ул., 6. Стоимость дегустации — 500 рублей.

Чайный клуб «Процесс» — церемонии в компании друзей. Адрес: ул. 7-я Советская, 22В. Стоимость — 1500 рублей на компанию из трех человек.

Культурный досуг с китайским колоритом

Дацан Гунзэчойнэй на Приморском проспекте, 91, — единственный действующий буддийский храм в европейской части России.

Здесь проводятся тибетские практики и традиционные церемонии, которые ощущают связь с древним Китаем. Помимо духовного, храм радует архитектурной красотой.

Китайский культурный центр на Лиговском проспекте, 174, — место для концертов национальной музыки, демонстраций боевых искусств и китайских фестивалей.

Что еще посмотреть?

В «Петергофе»﻿ на территории музей-заповедника находится знаменитый Китайский дворец — яркий пример китайской архитектуры в России.

Ежегодный фестиваль китайской еды и культуры «Нихао, Шифу!»﻿ проходит на площадке Севкабель Порт. Даты мероприятий можно узнать на официальном сайте.

Советы туристам и гостям города

Петербургские китайские ресторанчики часто располагаются в компактных помещениях и очень популярны у местных, поэтому лучше бронировать столик заранее.

Не стоит пугаться скромного интерьера — он часто маскирует настоящие гастрономические сокровища.

Перед посещением дацана лучше прочитать правила: рекомендуют носить одежду с длинными рукавами и не показывать статуе Будды пальцы ног.

В Петербурге живет много китайских граждан — можно спрашивать у них советы, они подскажут секретные места для посещения и вкусную еду.

Цены актуальны на момент публикации.