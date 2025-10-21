«Столько общества нет, сколько общественных пространств»: почему петербуржцы недовольны благоустройством города

К 2030 году в Петербурге могут появиться современные пространства, которые заменят рынок и завод.

В Петербурге есть свои «больные зубы» — места, которые давно требуют внимания и ремонта. Это не просто заброшенные здания, а части города с большой историей и потенциалом.

Самыми заметными такими зонами стали Апраксин двор, «Красный треугольник» и здание Конюшенного ведомства. Все они десятилетиями стояли в запустении, но сейчас идут планы для их обновление.

Апраксин двор: как оживить старый рынок

Апраксин двор занимает огромную территорию в самом сердце Петербурга — 14 гектаров. Еще недавно это был один из крупнейших вещевых рынков города, где можно было найти всё.

Однако сегодня большая часть зданий пустует, а некоторые корпуса разрушаются. В планах — восстановить старинные фасады, создать современный торгово-деловой и культурный квартал.

Сложность проекта в том, что земля поделена между более чем 150 собственниками, и у каждого свои интересы. Это тормозит процесс, но власти обещают, что до конца десятилетия все будет готово.

Конюшенное ведомство: возвращение ампира в центр города

Комплекс Конюшенного ведомства — одно из главных ампирных зданий Петербурга, расположенное на Конюшенной площади недалеко от Спаса на Крови.

Сейчас здание находится в плачевном состоянии: стены трещат, грунт под зданием оседает, и каждый год появляются новые деформации.

В отличие от первых двух проектов, здесь отказались от идеи превратить здание в апарт-отель. Главное — сохранить исторические фасады, интерьеры и общественную функцию комплекса.

Если всё будет идти по плану, к 2030-2031 годам здание вновь обретет былую славу.

«Красный треугольник»: промышленный гигант станет культурным ядром

«Красный треугольник» — это бывший завод по производству резины и шин на Обводном канале. Сейчас тут около 25 гектаров заброшенных промышленных зданий. Завод остановил работу в 2002 году.

Власти хотят сохранить старинную кирпичную архитектуру XIX века и превратить территорию в пространство для бизнес- и культурных проектов.

Однако тут все еще в планах и не найден инвестор. Чиновники уверены — этот проект способен стать символом новой индустриальной культуры Петербурга.

Почему эти проекты важны для Петербурга

Апраксин двор, «Красный треугольник» и Конюшенное ведомство — это не просто здания, а три истории города, выраженные в архитектуре и культурных пространствах.

Если всё осуществится, Петербург получит уникальный «треугольник притяжения»: места, куда будут приходить сами петербуржцы и туристы, чтобы отдохнуть, научиться новому и прикоснуться к истории.

Что думают местные жители?

Однако петербуржцы не встречают эти проекты с радостью. Многие считают, что эти пространства станут очередным полем для торговли, а не производства на благо города и страны.

«Деловое пространство для бесконечных менеджеров, а резину можно и в Китае купить»;

«А не хватит ли превращать всё, что попало, в однотипные ОП? Апрашка была колоритна и нужна городу»;

«А парочку заводов не судьба построить, задолбали своими пространствами. Что вы через лет 10 делать будете, а то у них есть сайт Петербург заводской, он теперь Петербург ЖКавской. Одни дома по 25 этажей с чебуреками»;