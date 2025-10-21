Пенсионный план «многодетность»: петербургская реакция на цинизм статистики

Сколько стоит «материнство» по новым правилам пенсионного обеспечения?

Новый законопроект о начислении пенсионных баллов за материнство, предполагающий, что для пенсии в 38 тысяч рублей женщине придется родить около 20 детей, вызвал бурю эмоций среди петербуржцев.

Идея, предложенная в Госдуме, стала объектом острых дискуссий и ироничных комментариев.

«Выгоднее, чем зарплата»: Формула «материнской пенсии»

Родив семерых детей, женщина может получить 32,4 пенсионных балла. К 2025 году 200 пенсионных баллов дадут право на пенсию примерно в 38 тысяч рублей.

«Чтобы заработать 200 баллов только материнством, нужно родить 18–20 детей за 20–25 лет (примерно с 18 до 43 лет)», — уточнила кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

Она отмечает, что это «определенно выгоднее, чем баллы по средней заработной плате, особенно в регионах», и предполагает, что там «будут больше рожать».

«Так, а как родить 20 детей и не развалиться?»

Идея «материнской пенсии» вызвала шквал ироничных вопросов и возмущения.

«Так, а как родить 20 детей и не развалиться?» — интересуются петербурженки.

«Да после такого, никакая пенсия не понадобится», — вторит другая.

Реалии жизни многодетных семей также ставят под сомнение «выгоду» предложения:

«Где жить-то с таким количеством детей? В однушке?»

«Одного ребенка в школу отправить минимум 40 тыс надо или того больше».

«Кошка столько не рожает, за свою короткую жизнь».

Возникают и вопросы к авторам законопроекта:

«У самих депутатов сколько детей?»

«Пенсия в обмен на жизнь»: Утопия или цинизм?

Расчеты показывают абсурдность предложения:

«На 20 детей нужно 1 млн в месяц».

Многие приходят к выводу, что такая пенсия попросту не стоит затраченных усилий.

«Пожалуй, останусь я без пенсии, буду работать, тут одного воспитать — целый квест пройти надо», — резюмирует одна из жительниц.

Другие подчеркивают и проблему жилищных условий:

«Как многодетная семья 20 лет в очереди за квартирой стоять, живя в коробке из-под холодильника? За 38 тысяч пенсии это очень выгодное предложение».

Поправки, внесенные в Госдуму, предусматривают, что мамы смогут копить пенсионные баллы до окончания декрета, а система начисления изменится: за первого ребенка — 1,8 балла, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4.

Однако, даже с учетом этих изменений, идея «заработать» пенсию через огромное количество детей вызывает у петербуржцев скорее недоумение и смех, чем желание следовать такому «пенсионному плану».