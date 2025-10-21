Городовой / Город / Императорская версия Китая: история одного театра в Царском Селе
Императорская версия Китая: история одного театра в Царском Селе

Опубликовано: 21 октября 2025 19:15
Театр
Городовой ру

За восточными узорами скрывалась не экзотика, а представление о красоте своего времени.

В 1770-х годах Екатерина II поручила архитектору Антонио Ринальди построить летний театр в модном тогда "китайском вкусе". Загнутые кровли, пёстрые карнизы, золочёный шёлк на сцене — экзотика Востока воспринималась как язык лёгкости и утончённого праздника.

Здесь всё должно было быть игрой: и архитектура, и зрелище, и даже само восприятие "Китая", существовавшего лишь в воображении Европы.

Премьера для императрицы

Театр открылся 13 июня 1779 года оперой Джованни Паизиелло "Дмитрий Артаксеркс". Следом последовал "Идол китайский" — с декорациями из фольги и картоном, расписанным под золото.

Публика в шёлковых платьях, китайские маски, драконы на ложах — этот мир блистал всего несколько десятилетий. После смерти Екатерины в театре замолчала музыка.

Переигранные сцены

Позже здесь ставили Льва Толстого и даже играли гвардейцы, но блеск XVIII века уже не возвращался. В 1941 году здание сгорело во время обстрела, оставив лишь кирпичные стены — декорацию, где актёры исчезли навсегда.

Автор:
Елизавета Астахова
