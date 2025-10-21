Минерашки: петербургское место, где лечили скуку, а не болезни

Не ошибка в слове — воксал, не вокзал. Петербург ходил в "Минерашки" лечиться весельем.

Когда-то на месте нынешней улицы Савушкина и домов у Чёрной речки стоял еще один вокзал. Но к поездам он не имел никакого отношения.То был воксал — от английского Vauxhall, как называли в Европе модные сады увеселений с музыкой, фейерверками и обществом в белых перчатках.

Петербург не мог остаться в стороне — и в 1830-х годах здесь открыли "Искусственные минеральные воды". Горожане прозвали место проще — Минерашки.

От минеральных ванн к весёлым вечерам

По замыслу создателей, Минерашки должны были лечить. В каменных павильонах разливали серные, железистые и щелочные воды, принимали ванны и прогуливались по крытым галереям.

Император Николай I поддерживал проект: Петербургу полагалось иметь свой Баден-Баден. Но горожане быстро решили, что лечение — дело скучное, а вот музыка и огни куда полезнее для души. Так курорт стал превращаться в место встреч и развлечений.

Сад Излера: фейерверки вместо ванн

В середине века энергичный антрепренёр по фамилии Излер выкупил аренду и превратил лечебницу в петербургский парк чудес. Он украсил аллеи фонарями, поставил павильоны, открыл буфеты и устроил сцены.

Теперь сюда приходили не поправлять здоровье, а блистать: катались цугом, слушали оркестр и восточные танцы. Говорили, что шампанского в Минерашках выпивали больше, чем минеральной воды.

Городская легенда на берегу Чёрной речки

Летом сад гремел музыкой, зимой катком и ледяными статуями. Здесь впервые в Петербурге появилось электрическое освещение, устраивали запуск воздушных шаров и настоящие спектакли под открытым небом.

Сюда приезжали не по врачебным показаниям, а "для общества" — и лечили не тело, а скуку.

Пожар и тишина

К концу XIX века блеск Минерашек померк. После очередного пожара место пытались возродить под новыми именами — "Ливадия", "Аркадия" — но прежнего очарования не вернулось.

Теперь на этом месте стоят жилые дома, проходит улица Савушкина, и лишь старые фотографии напоминают, что здесь когда-то звучала музыка, сверкали фонари и Петербург лечился… весельем.