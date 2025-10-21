Улица, которой нет: самый узкий секрет Петербурга, который скрывают карты

Эта невидимая улица поражает своей шириной.

Официально самой узкой улицей Петербурга считается улица Репина, ее ширина — 5,6 метра, а по всей длине сохранилась уникальная брусчатка.

Однако, существует и другая «улица», чье существование — скорее шутка, чем реальность, но при этом она куда более узкая.

Ее нет на картах, а появилась она благодаря остроумным горожанам.

Табличка, брусчатка и шутка: Рождение петербургского парадокса

Этот «проход между домами», который технически не является улицей, обладает поистине рекордной шириной — около 60 сантиметров.

Своим появлением он обязан шутникам, которые однажды приписали к табличке с адресом «Новгородская, 16» слово «Малая», создав таким образом «Малую Новгородскую».

Это стало настоящим петербургским парадоксом, где неофициальное название и физическая узость сделали эту «улицу» предметом интереса.

«Не пролезешь тут»: Путешествие по самой узкой «улице» Петербурга

«Эта улица втиснулась между домами, как проход. Не пролезешь тут», — описывают ее очевидцы.

Ее реальное, физическое пространство настолько ограничено, что пройти по ней, скорее всего, получится не у всех.

Этот факт делает «Малую Новгородскую» не просто узкой улицей, а настоящим вызовом для тех, кто любит открывать для себя необычные уголки города.