В Петербурге осталось всего несколько газовых фонарей — вы не догадаетесь, где их найти

Газовые фонари не исчезли — их пламя по-прежнему горит в городе.

Газовые фонари — редкость в современном Петербурге, но их мягкий свет всё ещё можно увидеть на улицах города. Несколько десятков таких огней продолжают напоминать о времени, когда вечерний Петербург зажигался вручную.

Так где же искать их сегодня?

"Конечно же, на Одесской улице. Правда, газа сейчас там, скорее всего, нет", — поделился с "Городовым" экскурсовод Дмитрий Рыпин.

Газовое освещение в наше время — большая редкость. "Газ — сложная штука. И не дешёвая. Делался он в старину из угля, путём специальной перегонки", — поясняет эксперт.

Сегодня в Петербурге можно встретить копии старинных газовых фонарей. Они установлены, например, на Троицкой площади, неподалёку от Троицкого моста. Современные конструкции точно повторяют внешний вид своих предшественников — с изящными металлическими опорами и мягким светом.

Самые важные фонари

Но, пожалуй, самые ценные — в Александровском саду, рядом с памятником Пржевальскому.

"Сейчас их шесть. Раньше в этом саду было 204 настоящих газовых фонаря", — рассказывает Дмитрий Рыпин.

Сегодня освещение работает автоматически: подача газа контролируется электроникой, установлены датчики безопасности. Так старинная технология получила вторую жизнь.

Газовые фонари у Адмиралтейства

Светильники, которые можно увидеть у Адмиралтейства, — особая гордость Петербурга.

"Эти фонари были установлены по конкурсу одной известной фирмы — предмет особой гордости города", — говорит эксперт.

А дальше добавляет почти с восхищением: "Честно, когда подходишь к этим фонарям, то даже не понимаешь, какие они. А когда знаешь — восхищаешься".

Символ живого города

Газовые фонари Петербурга — не просто декор. Это память о времени, когда город впервые зажёгся. И сегодня, несмотря на электронные датчики и автоматические системы, их мягкое пламя по-прежнему делает Петербург особенным — городом, где даже свет хранит историю.