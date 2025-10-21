В Петербурге осталось всего несколько газовых фонарей — вы не догадаетесь, где их найти

Газовые фонари — редкость в современном Петербурге, но их мягкий свет всё ещё можно увидеть на улицах города. Несколько десятков таких огней продолжают напоминать о времени, когда вечерний Петербург зажигался вручную.
Так где же искать их сегодня?
"Конечно же, на Одесской улице. Правда, газа сейчас там, скорее всего, нет", — поделился с "Городовым" экскурсовод Дмитрий Рыпин.
Газовое освещение в наше время — большая редкость. "Газ — сложная штука. И не дешёвая. Делался он в старину из угля, путём специальной перегонки", — поясняет эксперт.
Сегодня в Петербурге можно встретить копии старинных газовых фонарей. Они установлены, например, на Троицкой площади, неподалёку от Троицкого моста. Современные конструкции точно повторяют внешний вид своих предшественников — с изящными металлическими опорами и мягким светом.
Самые важные фонари
Но, пожалуй, самые ценные — в Александровском саду, рядом с памятником Пржевальскому.
"Сейчас их шесть. Раньше в этом саду было 204 настоящих газовых фонаря", — рассказывает Дмитрий Рыпин.
Сегодня освещение работает автоматически: подача газа контролируется электроникой, установлены датчики безопасности. Так старинная технология получила вторую жизнь.
Газовые фонари у Адмиралтейства
Светильники, которые можно увидеть у Адмиралтейства, — особая гордость Петербурга.
"Эти фонари были установлены по конкурсу одной известной фирмы — предмет особой гордости города", — говорит эксперт.
А дальше добавляет почти с восхищением: "Честно, когда подходишь к этим фонарям, то даже не понимаешь, какие они. А когда знаешь — восхищаешься".
Символ живого города
Газовые фонари Петербурга — не просто декор. Это память о времени, когда город впервые зажёгся. И сегодня, несмотря на электронные датчики и автоматические системы, их мягкое пламя по-прежнему делает Петербург особенным — городом, где даже свет хранит историю.