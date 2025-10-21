Городовой / Город / Загадка исчезнувшей усадьбы в Петербурге: место, где искусство встречалось с природой в эпоху роскошных праздников
Загадка исчезнувшей усадьбы в Петербурге: место, где искусство встречалось с природой в эпоху роскошных праздников

Опубликовано: 21 октября 2025 18:45
Дача, с которой начался новый стиль в архитектуре города.

Сегодня здесь обычные кварталы.Но если знать, куда смотреть, можно представить, как на месте домов у Чёрной речки когда-то отражались в прудах огни праздников.Так выглядела Строгановская дача — усадьба, где архитектура и природа были частью одного спектакля.

Как всё начиналось

В середине XVIII века барон Сергей Строганов купил участок у впадения речки в Невку и превратил его в усадьбу, которую сам называл "мыза Мандурова". Здесь архитектор Антонио Ринальди построил лёгкий павильон, а парк украсили пруды, мосты и статуя Нептуна — центр будущего садового театра.

Позже сын владельца пригласил молодых архитекторов — среди них был Андрей Воронихин, будущий автор Казанского собора. Для Строгановых он создал летний дом, где колонны и стекло подчинялись игре света, а купол будто парил над рекой.

Фейерверки и музыка на воде

На этой террасе, по воспоминаниям художницы Виже-Лебрен, звучала музыка, ели под навесом из колонн, наблюдали, как солнце садится за Каменный остров. После ужина начинался фейерверк — отражения в воде множили огни, и сад превращался в декорацию.

Конец праздника

Потом дачу перестроили, разделили, продали. К началу XX века её разобрали, на месте парка выросли фабрики, а позже — жилые дома. Остался только Круглый пруд, где отражается небо, как прежде.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
