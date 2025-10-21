Николай I — выдумщик: как император дарил женихов и ходил за подарками сам

До революции в России новогодние и рождественские подарки имели свои традиции — особенно заметные в Петербурге, где влияние немецкой культуры было сильным.
В селах дарить подарки на Рождество было не принято, зато в городах, особенно среди петербуржцев, подарки были обязательными и сопровождались строгими «неписаными» правилами — что дарить можно, а что категорически запрещено.
Императорская семья — роскошь и символизм
Императорская семья отличалась разнообразием и роскошью подарков. Императрица Александра Федоровна подарила сыну — цесаревичу Алексею — дневник с надписью:
«Первый дневник моего Алексея. Мама».
Великая княжна Ольга получила в подарок рояль фирмы «Вирт», а от отца — браслет с сапфиром, его любимым камнем. Она вспоминала:
«В Концертном зале были расставлены столы с елками — каждому — свой. Я получила тогда чудесный рояль, картины, нарядные платья и браслет с сапфиром. Для двора и светского общества был праздник с лотереей, на которой разыгрывались прекрасные фарфоровые вещи: вазы, лампы, чайные сервизы».
Великая княжна Мария получила мебельный гарнитур, который ее отец покупал с подписью:
«Купить сию мебель в подарок на елку».
Помимо этого, дарили серебряные подвески, серьги и кулоны — в основном для девочек. Мальчикам — игрушечных солдатиков и сабли.
Николай I лично выбирал подарки, посещая «Английский магазин» фирмы Никольса и Плинке — место, любимое и поэтом «А.С. Пушкиным».
Необычные подарки — жених на Рождество
Император Николай I отличался остроумием и однажды «подарил» дочери жениха на Рождество. Мужчина тайно приехал накануне, а дочери сообщили об этом, как только она вошла в зал с елкой.
А забавный случай с будущим Александром III и его братом Владимиром: маленький Александр просил игрушечную кухню и костюм трубочиста, а брат — устриц.
А самые дорогие подарки — например, Ропшинская усадьба — доставались императрице Александре Федоровне.
Подарки для дворянок и горожанок — от сладкого до драгоценностей
Баронесса М.П. Фридерикс делилась:
«В детстве мы получали игрушки, в юношестве — платья, книги, серебро, а потом — брильянты. До сих пор храню с одной из царских елок письменный стол со стулом, сочинения Жуковского».
В женских подарках особо ценился шоколад — дорогой и редкий деликатес. Шубу или горжетку считали отличным зимним подарком.
А вот духи не дарили — их аромат был очень личным, и «неуместным» считалось ошибиться. Молодым девушкам дарили наборы для рукоделия или кукол.
Что дарили мужчинам и юношам
Для мужчин были характерны сладкие подарки: дорогой французский чернослив, сушеные абрикосы, мандарины. Великие князья Александр, Владимир, Сергей и Павел в детстве и юности ежегодно получали ящики с этими лакомствами.
Ценные часы или цепочка, брелоки работы «Фаберже»— не выходящие из моды подарки. А умным юношам вручали дорогостоящие книги — подарок для читающего и образованного молодого человека.
В ходу были и коленкоровые кошельки — аксессуары из ткани коленкор с покровным слоем.
Деньги — подарок с оговорками
Денежные подарки дарились преимущественно мужчинам-родственникам. Дарить деньги женщинам считалось неприличным.
Прислуге тоже дарили деньги — швейцару, дворнику, лифтеру — причем дворник часто самостоятельно собирал «гривенник» у жильцов.
Необходимые поздравления
Новогодние поздравления с «вложениями» считались обязательными для домовладельцев, торговцев и предпринимателей. Как писали Дмитрий Засосов и Владимир Пызин:
«Вручать околоточным, квартальным и городовым поздравления надо было лично — иначе могли наказать штрафами: песок не посыпан, яма не вычищена, снег с крыш не убран».