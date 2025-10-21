«Изжога после их еды»: почему петербуржцы спорят о качестве «дешевых» столовых

Бюджетные столовые в центре Петербурга вызывают оживленные споры. Для одних это «приличное заведение» с вкусной домашней едой, для других — место, где «невозможно есть» и можно «отравиться».
Реальность или ожидания: Бюджетный обед за 400 рублей
«Столовая №1» по праву считается самой дешевой в городе, но вызывает особенно противоречивые отзывы. Некоторые считают, что можно есть в таких столовых, избирательно подходя к выбору блюд.
«Гречку с куриным биточком, плов, чай с десертом — почему нет?» — говорят те, кто туда регулярно заглядывает.
В разгар туристического сезона в таких местах бывают большие очереди, но они, как правило, проходят быстро.
Цены действительно вызывают вопросы. Салаты, такие как «оливье» или «селедка под шубой», стоят 65 рублей.
Борщ и рассольник — также 65 рублей, тогда как суп-харчо — 95 рублей.
Основные блюда варьируются: «греча с грибами» — 65 рублей, «пюре» — 55 рублей, «жаркое по-домашнему» — 135 рублей, «шницель свиной» — 149 рублей, а «ежики» — 125 рублей. «Рыба в кляре» обойдется в 119 рублей.
|Блюдо
|Цена (руб.)
|Салаты (оливье, селедка под шубой, ветчина-фасоль)
|65
|Винегрет
|59
|Борщ, рассольник
|65
|Суп-харчо
|95
|Грибной суп
|75
|Греча с грибами
|65
|Пюре
|55
|Жаркое по-домашнему
|135
|Шницель свиной
|149
|Ёжики (фаршированные котлеты)
|125
|Рыба в кляре
|119
|Чай
|40
|Булочка с корицей
|60
Позиции посетителей: честный взгляд на социальное питание
Полный обед, включающий борщ, ежики с пюре, винегрет, чай и булочку с корицей, может обойтись примерно в 404 рубля.
Отзывы петербуржцев крайне полярны.
«Даешь столовую для бездомных и малоимущих — все честно — каждому свое социальное место», — пишут одни.
Другие считают заведения «вполне приличными», отмечая, что «надо ходить без иллюзий, это не ресторан».
«Есть очень удачные котлетки и салатики. Не хуже чем дома», — делятся положительным опытом.
Однако, есть и противоположные мнения.
«Я работаю возле этой столовой... Заметил с годами, что изжога после их еды», — жалуется один из посетителей.
«Да ладно, ребята, будем честными, вкусного там точно нет ничего, один шмурдяк. Как питерцы там обедают — не понимаю», — категорично заявляет другой.
Есть и совсем негативные отзывы:
«Взяли винегрет, салат, мясо с картошкой… Винегрет был кислый. Мясо отдавало тухлятиной, встали ушли».
Тем не менее, некоторые посетители считают:
«Вполне себе нормальные столовки, тем более они сетевые. Вкусные пирожные по адекватной цене, много выпечки. Всегда есть выбор и горячего, и супов».
Выходит, что качество и вкус в таких заведениях сильно зависят от конкретного блюда и, возможно, от дня посещения.
Указанные цены актуальны на момент публикации.