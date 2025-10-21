«Изжога после их еды»: почему петербуржцы спорят о качестве «дешевых» столовых

За сколько можно поесть в центре города?

Бюджетные столовые в центре Петербурга вызывают оживленные споры. Для одних это «приличное заведение» с вкусной домашней едой, для других — место, где «невозможно есть» и можно «отравиться».

Реальность или ожидания: Бюджетный обед за 400 рублей

«Столовая №1» по праву считается самой дешевой в городе, но вызывает особенно противоречивые отзывы. Некоторые считают, что можно есть в таких столовых, избирательно подходя к выбору блюд.

«Гречку с куриным биточком, плов, чай с десертом — почему нет?» — говорят те, кто туда регулярно заглядывает.

В разгар туристического сезона в таких местах бывают большие очереди, но они, как правило, проходят быстро.

Цены действительно вызывают вопросы. Салаты, такие как «оливье» или «селедка под шубой», стоят 65 рублей.

Борщ и рассольник — также 65 рублей, тогда как суп-харчо — 95 рублей.

Основные блюда варьируются: «греча с грибами» — 65 рублей, «пюре» — 55 рублей, «жаркое по-домашнему» — 135 рублей, «шницель свиной» — 149 рублей, а «ежики» — 125 рублей. «Рыба в кляре» обойдется в 119 рублей.

Блюдо Цена (руб.) Салаты (оливье, селедка под шубой, ветчина-фасоль) 65 Винегрет 59 Борщ, рассольник 65 Суп-харчо 95 Грибной суп 75 Греча с грибами 65 Пюре 55 Жаркое по-домашнему 135 Шницель свиной 149 Ёжики (фаршированные котлеты) 125 Рыба в кляре 119 Чай 40 Булочка с корицей 60

Позиции посетителей: честный взгляд на социальное питание

Полный обед, включающий борщ, ежики с пюре, винегрет, чай и булочку с корицей, может обойтись примерно в 404 рубля.

Отзывы петербуржцев крайне полярны.

«Даешь столовую для бездомных и малоимущих — все честно — каждому свое социальное место», — пишут одни.

Другие считают заведения «вполне приличными», отмечая, что «надо ходить без иллюзий, это не ресторан».

«Есть очень удачные котлетки и салатики. Не хуже чем дома», — делятся положительным опытом.

Однако, есть и противоположные мнения.

«Я работаю возле этой столовой... Заметил с годами, что изжога после их еды», — жалуется один из посетителей.

«Да ладно, ребята, будем честными, вкусного там точно нет ничего, один шмурдяк. Как питерцы там обедают — не понимаю», — категорично заявляет другой.

Есть и совсем негативные отзывы:

«Взяли винегрет, салат, мясо с картошкой… Винегрет был кислый. Мясо отдавало тухлятиной, встали ушли».

Тем не менее, некоторые посетители считают:

«Вполне себе нормальные столовки, тем более они сетевые. Вкусные пирожные по адекватной цене, много выпечки. Всегда есть выбор и горячего, и супов».

Выходит, что качество и вкус в таких заведениях сильно зависят от конкретного блюда и, возможно, от дня посещения.

Указанные цены актуальны на момент публикации.