Когда голод не главный враг: что сделали ученые блокадного Ленинграда, чтобы спасти город от цинги

Чтобы предотвратить массовое заболевание, требовались витамины, но где их взять, когда город окружен?

В течение 872 дней — с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 — Ленинград переживал одну из самых жестоких блокад в истории. Город боролся не только с неминуемым голодом, но и с угрозой эпидемий — особенно цинги.

В условиях полного окружения и острого дефицита продуктов здоровье населения можно было спасти только благодаря находкам и смелым решениям ученых и медиков.

Голод и риск цинги — две опасности блокадного города

Когда ежедневно в Ленинграде минимальная норма хлеба составляла всего 125 граммов, любой недобор витаминов мог стать смертельным.

«Я понимал, что, кроме голода, людей ожидал еще один страшный враг, о котором не было сказано ни слова, — цинга», — вспоминал ученый Алексей Беззубов.

Болезнь, сопровождающаяся нервными расстройствами, воспалениями и сильной мышечной слабостью, могла уничтожить не только мирное население, но и армию, защищавшую город.

Хвойные леса — природное спасение

Рядом с Ленинградом росли хвойные леса — богатейшее сырье для борьбы с цингой. Они привлекли внимание ученых как источник витамина C — ценного компонента для предотвращения болезни.

Это было не только логичным, но и практически реализуемым решением — хвоя легко поддавалась переработке, а из нее можно было изготовить натуральный витаминный напиток.

Разработка витаминного коктейля — простота и эффективность

Советские специалисты создали уникальный рецепт, максимально адаптированный к условиям блокады.

«Технологический цикл был достаточно прост: лапку сортировали, мыли, отделяли иглы от древесины, опять мыли и разминали», — рассказывает Беззубов.

Для извлечения витамина С использовали кислоты — лимонную, уксусную или виннокаменную — именно они позволяли перерабатывать хвойные иглы, превращая их в питательный настой.

Полученный напиток — зеленый, кисленький и очень полезный — стал настоящей «помощью в борьбе за жизнь».

Массовое производство и трудности

К концу 1941 года в Ленинграде запустили производство более ста установок по переработке хвои — ежедневно выпуская до 30 тонн этого витаминного коктейля. Каждый житель получал по 100–200 граммов настойки, что было жизненно важно.

Но далеко не все шло гладко: проверка качества выявила, что на некоторых предприятиях хвойный настой содержал слишком мало витамина С.

Причина — изможденные рабочие пропускали этап разминания иголок и заливали колючки кислотой, не добиваясь полного извлечения витаминов. В результате многие порции оказывались недостаточно эффективными.

Основные поставщики — Ленинградский ликеро-водочный завод

Именно это предприятие, в котором установлено было по четыре нормы витаминов на порцию, поставляло сырье и кислоты для остальных фабрик.

Там производили лимонную и уксусную кислоты, необходимые для эффективного извлечения витаминов. Благодаря этим усилиям, хвойный коктейль помог тысячам ленинградцев, спасая их от смертельной угрозы цинги.

Вклад в историю и наследие

Несмотря на трудности, этот витаминный коктейль стал символом стойкости и научного гения.

В условиях полного окружения и разоренных ресурсов именно он стал ярким примером, что даже в безнадежных ситуациях можно найти способ сохранить здоровье и жизнь.