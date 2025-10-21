Городовой / Город / Первый планетарий в мире внутри гигантского шара — невероятная история из Петербурга
Первый планетарий в мире внутри гигантского шара — невероятная история из Петербурга

Опубликовано: 21 октября 2025 18:15
Глобус
Городовой ру

От герцогского двора до Кунсткамеры: история шара, в котором вращался мир.

Когда в 1713 году герцог Гольштейн-Готторпский решил подарить Петру I необычное устройство — огромный шар, в котором можно сидеть внутри и смотреть на звёзды, — этот подарок отправился в путь длиной в три года.

Северными морями, через шторма и зимние дороги его доставили в Петербург, где Пётр поставил глобус в новой Кунсткамере — символе науки и просвещения.

Глобус внутри и снаружи

Созданный в 1650-х Адамом Олеарием и мастерами герцога Фридриха III, Готторпский глобус был чудом инженерии: трёхметровая сфера весом более трёх тонн вращалась при помощи водяного привода.

Снаружи — карта Земли, изнутри — небесные созвездия; внутри могли сидеть до девяти человек, наблюдая "движение неба" сквозь светящиеся звёзды.

Это был первый в мире планетарий, в котором человек находился не рядом с моделью, а внутри неё.

Испытания огнём и временем

В 1747 году глобус сгорел в пожаре Кунсткамеры — уцелела только небольшая дверца с гербом Гольштейна. Спустя пять лет петербургские мастера восстановили конструкцию по старым чертежам: новый "академический" глобус вновь вращался, теперь уже как гордость Российской академии наук.

В годы войны его вывезли в Германию, но в 1948-м глобус вернулся в Ленинград и занял место под куполом Кунсткамеры.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
