Первый планетарий в мире внутри гигантского шара — невероятная история из Петербурга

Когда в 1713 году герцог Гольштейн-Готторпский решил подарить Петру I необычное устройство — огромный шар, в котором можно сидеть внутри и смотреть на звёзды, — этот подарок отправился в путь длиной в три года.
Северными морями, через шторма и зимние дороги его доставили в Петербург, где Пётр поставил глобус в новой Кунсткамере — символе науки и просвещения.
Глобус внутри и снаружи
Созданный в 1650-х Адамом Олеарием и мастерами герцога Фридриха III, Готторпский глобус был чудом инженерии: трёхметровая сфера весом более трёх тонн вращалась при помощи водяного привода.
Снаружи — карта Земли, изнутри — небесные созвездия; внутри могли сидеть до девяти человек, наблюдая "движение неба" сквозь светящиеся звёзды.
Это был первый в мире планетарий, в котором человек находился не рядом с моделью, а внутри неё.
Испытания огнём и временем
В 1747 году глобус сгорел в пожаре Кунсткамеры — уцелела только небольшая дверца с гербом Гольштейна. Спустя пять лет петербургские мастера восстановили конструкцию по старым чертежам: новый "академический" глобус вновь вращался, теперь уже как гордость Российской академии наук.
В годы войны его вывезли в Германию, но в 1948-м глобус вернулся в Ленинград и занял место под куполом Кунсткамеры.