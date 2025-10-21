Городовой / Город / Тихий сосед императорских парков: посёлок, питавший фонтаны и пруды Павловска
Тихий сосед императорских парков: посёлок, питавший фонтаны и пруды Павловска

Тярлево
Тихий сосед императорских парков: посёлок, питавший фонтаны и пруды Павловска
Посёлок, что питал Павловский парк водой и стал стартом российского спорта.

Тярлево — небольшой посёлок на берегах Славянки, южный сосед Павловского парка.

Название, вероятно, восходит к шведскому tialdra — "межевой камень". Символично: Тярлево действительно стало границей между парадной и повседневной жизнью императорских резиденций. Здесь не строили дворцов, но без него дворцы бы не действовали.

Водовод и жизнь "в тени"

В 1824 году через Тярлево проложили водовод, соединявший пруды Царского Села с Павловским парком. По этой подземной линии шла вода, питавшая павловские каскады и фонтаны — незаметная артерия, благодаря которой жила вся парковая система.

Позже в посёлке построили очистную станцию по проекту архитекторов Данини, Мединского и инженера Грибоедова (1903–1908). Так Тярлево стало не просто окраиной, а техническим центром, обеспечивавшим жизнь императорских парков.

От дач до движения

В XIX веке Тярлево превратилось в дачную местность: сюда приезжали служащие, учёные, преподаватели. На одной из луговых полян в 1888 году отдыхавшая здесь молодёжь устроила первые в России соревнования по бегу. С этого началась история российской лёгкой атлетики.

Позже здесь появился Институт агроинженерных и экологических проблем — прямое продолжение местной инженерной традиции.

Елизавета Астахова
Город
