«Стоило бы открыть то, что уже закрыли»: какие станции метро уходят на ремонт в петербургском метро в 2026 году

Петербург готовится к серьезным изменениям в подземке, а петербуржцы не верят, что сроки будут соблюдены.

В 2026 году в Петербурге предстоит важный этап в развитии метро — планируется ремонт и закрытие многих станций.

Начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин сообщил Фонтанке, что именно станция «Озерки» будут закрыты на ремонт в следующем году.

Перенос ремонта с 2025 года связан с тем, что техническое состояние станции позволяет отложить работы без риска для безопасности пассажиров.

Сейчас на реконструкции уже находятся станции «Фрунзенская» и «Парк Победы», которые должны открыться после ремонта в 2027 году.

Какие еще станции будут отремонтированы

Помимо «Озерков», в 2026 году власти планируют капитально отремонтировать вестибюли трех важных станций: «Электросилы», «Нарвской» и «Площади Александра Невского-2».

Эти работы заложены в адресную инвестиционную программу города на 2026 год, средства на это выделены в размере 51 миллиарда рублей из общего фонда в 263 миллиарда на инвестиции.

Руководители города объясняют, что метро — «кровеносная система» Петербурга, которая требует постоянного обновления, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

Как это скажется на пассажирах?

Придется выбирать другие маршруты и пересадки. Но пассажиров больше смущает скорость строительства метро в Петербурге.

«В Москве открывают по 8 штук в год, а у нас план закрытия. А я думаю, закрывайте сразу все, чтобы не мучиться»;

«Плановое отрицательное открытие новых станций. Расходимся, метрА не будет, оно всё в Москве»;