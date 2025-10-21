Дом в Петербурге, где балконы идут сплошной лентой, а двор соединяет мост в воздухе

На улице Достоевского стоит дом, который кажется строгим и сдержанным — но стоит поднять голову, и вы заметите необычное.

От этажа к этажу идут сплошные пояса балконов, а во дворе между корпусами протянута галерея, словно висящая в воздухе. Эти решения появились здесь задолго до конструктивизма — в 1897 году.

Дом для себя — и для будущего

Архитектор Гавриил Барановский, один из самых известных петербургских зодчих конца XIX века, построил этот доходный дом для себя. Он решил отойти от привычной эклектики и украсить фасад не лепниной и колоннами, а самим ритмом линий и балконов.

Фасад облицован светло-охристым кирпичом, без лишних украшений. Окна — простые, карниз — лаконичный. Единственный декор — металлические ограждения с растительным орнаментом и редкие витражи на лестницах.

Воздушная галерея

Главная особенность дома — со стороны двора. Здесь архитектор впервые в Петербурге соединил два корпуса переходом-галереей. По ней можно было попасть с одной лестницы на другую, не выходя во двор — удобно, современно, и тогда абсолютно ново.

Позже такие "воздушные мосты" появятся в домах конструктивистов, но идея родилась именно здесь, в проекте Барановского.

Практичность вместо роскоши

Дом был оборудован по последнему слову техники: с паровым отоплением, лифтом от фабрики Карла Флора и типовыми квартирами, одинаково расположенными на каждом этаже.

Барановский считал, что архитектура должна быть удобной, а не показной — и, возможно, вдохновлялся идеями венского архитектора Отто Вагнера, утверждавшего, что современный дом не нуждается в лишнем декоре.