Где в Петербурге найти свою платформу 9¾: вагон метро в стене на Обводном

Опубликовано: 21 октября 2025 16:45
часть настоящего вагона метро
Где в Петербурге найти свою платформу 9¾: вагон метро в стене на Обводном
Городовой ру

Кажется, он вот-вот исчезнет в кирпичной кладке — но это не Хогвартс.

Недалеко от бизнес-центра "Обводный Двор" в кирпичную стену вмонтирована часть настоящего вагона метро. Рядом — табло с временем, датой и температурой. Всё остальное — нарисовано: тоннель, арка и даже вымышленная одноименная станция.

Эффект настолько реалистичный, что кажется — поезд действительно ныряет под землю.

Как появился вагон

Инсталляция появилась летом 2016 года. Всё началось с того, что на парковке бизнес-центра стоял настоящий вагон метро. Его собирались вывезти, но часть решили оставить.

Художник Дмитрий Павлов нарисовал тоннель и оформление, сотрудники центра зачистили и покрасили кабину, подключили свет и табло. Так появилась точка притяжения — подарок Петербургу к 60-летию метрополитена.

Почему все хотят фото

Сегодня "уходящий в стену поезд" стал одной из неформальных достопримечательностей. Кто-то видит в нём аллюзию на волшебную платформу 9¾ из "Гарри Поттера", кто-то просто отмечает, как точно передано ощущение подземки.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
