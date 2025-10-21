Где в Петербурге найти свою платформу 9¾: вагон метро в стене на Обводном

Недалеко от бизнес-центра "Обводный Двор" в кирпичную стену вмонтирована часть настоящего вагона метро. Рядом — табло с временем, датой и температурой. Всё остальное — нарисовано: тоннель, арка и даже вымышленная одноименная станция.
Эффект настолько реалистичный, что кажется — поезд действительно ныряет под землю.
Как появился вагон
Инсталляция появилась летом 2016 года. Всё началось с того, что на парковке бизнес-центра стоял настоящий вагон метро. Его собирались вывезти, но часть решили оставить.
Художник Дмитрий Павлов нарисовал тоннель и оформление, сотрудники центра зачистили и покрасили кабину, подключили свет и табло. Так появилась точка притяжения — подарок Петербургу к 60-летию метрополитена.
Почему все хотят фото
Сегодня "уходящий в стену поезд" стал одной из неформальных достопримечательностей. Кто-то видит в нём аллюзию на волшебную платформу 9¾ из "Гарри Поттера", кто-то просто отмечает, как точно передано ощущение подземки.