Александр Буйнов

Исполнитель не считает эти детали постыдными.
Изменения произойдут очень быстро.
Певцу приходится несладко.
Ранние признаки старения им ни по чем.
Королева российской эстрады действовала быстро и решительно в начале романа с юмористом.
Народный артист России оказался на каталке из-за проблем со спиной.
Даже не идеальные погодные условия не омрачили позитивного настроя певца.
Знаменитый исполнитель нашел свое счастье только в третьем браке.
Певец связал себя узами брака на Алтае.
Народный артист России не смог удержаться от аппетитного десерта
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Шоумен не раз позволил себе высмеять возраст приглашенных гостей
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение наградить избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Киселева, заступившегося за девушку в метро, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после опубликованного в сети ролика с избиением 16-летнего студента вологодского техникума. По информации СК, пострадавший в настоящее время находится у родственников. Об этом сообщает РИА Новости.
В школе № 1 Новосибирска старшеклассники избили ребенка, сломав ему позвоночник.
Певцу удалили желчный пузырь.
Певец признался, что стал добрее и ближе к россиянам.
Артистка побывала в гостях у именитого дизайнера.
Артист предупредил поклонников, что ситуация в стране очень серьезная.