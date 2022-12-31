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Александр Буйнов

Происшествия
Бастрыкин поручил наградить избитого парня, заступившегося за девушку в метро
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение наградить избитого тремя злоумышленниками в московском метро Романа Киселева, заступившегося за девушку в метро, сообщает пресс-служба ведомства. 
07 окт 2021 16:43
Происшествия
Избиение подростка на посвящении в студенты привлекло внимание СК
Следственный комитет возбудил уголовное дело после опубликованного в сети ролика с избиением 16-летнего студента вологодского техникума. По информации СК, пострадавший в настоящее время находится у родственников. Об этом сообщает РИА Новости.
04 окт 2021 10:19
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