Дудергофские высоты: «русская Швейцария» и где найти наивысшую точку Петербурга

Троицкая церковь, Военное поле и Дудергофские высоты — что посмотреть в городе-спутнике Петербурга?

Охотничьи угодья, фабричный поселок, военная столица, «русская Швейцария», город-спутник — за свою длинную и насыщенную историю Красное Село успело примерить на себя все эти роли.

Когда-то здесь располагались и новгородские, и шведские поселения, но по-настоящему история Красного Села начинается после основания Петербурга, когда Петр I обратил внимание на эти земли и определил их будущее.

Основание города: Бумажная фабрика и «красные» крестьяне

Петр I придирчиво осматривал окрестности будущей столицы, определяя, чем они пригодятся городу и государству. У Дудергофских высот царь охотился, катался на санях, осматривал месторождение свинца — и выбрал место для постройки бумажной фабрики.

В итоге основание города относят к 1714 году, когда вышел указ о переселении к фабрике крестьян. А название, по легенде, объясняется тем, что крестьян переселяли из подмосковного села Красного.

Троицкая церковь: Барокко и символ города

В Красном Селе сохранилась Троицкая церковь — небольшой барочный храм, построенный вскоре после смерти Петра и с тех пор обозначающий центр города.

Здание, сильно пострадавшее во время войны, а позже лишившееся купола и колокольни, сейчас отреставрировали. Стоит зайти внутрь, чтобы полюбоваться изящным восьмигранным куполом и затейливой лепниной на сводах.

Летняя столица

С 1820-х Красное Село становится «летними квартирами» петербургского гарнизона, в который входили самые фешенебельные гвардейские полки. Вслед за гвардией сюда приезжают царь, великие князья и высший свет.

Вдоль нынешнего проспекта Ленина вырастает Дворцовая слобода — квартал домов для императорской семьи, военачальников и придворных.

Сегодня здесь можно увидеть небольшой деревянный дом с колоннами, построенный для младшего брата Александра I — великого князя Михаила Павловича.

Чтобы гвардейцам не было скучно, на берегу Безымянного озера возвели летний театр. На его сцену выходили Вера Комиссаржевская, Матильда Кшесинская, Федор Шаляпин.

Гвардия, царь и «Анна Каренина»

Другим развлечением были офицерские скачки, для которых соорудили ипподром с царским павильоном и галереями для зрителей. Самой сложной и престижной была четырехверстная скачка с препятствиями на Императорский приз — именно ее проиграл Вронский в «Анне Карениной».

Как пишет канал «Лахта Центр», летний театр сгорел в войну, а память о состязаниях лихих кавалеристов осталась в названии платформы Скачки.

Впрочем, целью «летних квартир» были не развлечения, а военные сборы. Пришедшие части вставали лагерем вдоль Военного поля — громадной территории, где проходили учения.

Несколько недель практики в строевой подготовке, стрельбе и других упражнениях венчали масштабные маневры и парад, который принимал император.

В последний раз Красносельские сборы прошли в 1914 году, но на Военном поле до сих пор виден Царский валик — искусственный холм, откуда император со свитой наблюдал за маневрами.

«Русская Швейцария»: Дачный поселок и Дудергофские высоты

К югу от военного лагеря к концу XIX века вырос популярный дачный поселок. Горы, озеро и пейзажный парк с императорской виллой, стилизованной под шале, принесли этому месту славу одной из «русских Швейцарий».

На станции Дудергоф приезжающих встречает вокзал «в швейцарском духе»: с островерхой крышей и резными деревянными карнизами.

За вокзалом начинается экотропа по Дудергофским высотам. С Вороньей горы открывается вид на Дудергофское озеро и Военное поле, смотровая площадка на Ореховой горе находится на отметке 176 метров над уровнем моря — в наивысшей ландшафтной точке Петербурга.

А сами склоны прогреваются так, что здесь растет непривычный для нашего климата широколиственный лес. Гуляя среди этой буйной зелени, и правда чувствуешь себя в других широтах.

Красное Село — город с богатой историей и интересными достопримечательностями

Красное Село — город-спутник Петербурга, который прошел долгий и интересный путь развития. Здесь можно увидеть памятники истории, архитектуры и природы, а также узнать много нового о прошлом этого места.