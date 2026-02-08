Городовой / Вопросы о Петербурге / Какая главная река в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сброс до заводских настроек все не удалит: перед продажей очищаем телефон правильно - 4 пункта Полезное
Не томат, а настоящий гигант на ветке: собираю по 12 кг с куста, а на вкус - слаще сахарной ваты Полезное
Антитренды, которые превращают кухню в «колхоз 2000-х» - 5 вопиюще немодных вещей Полезное
Залила сыр кефиром - и мини-хачапури уже на столе: готовятся 10 минут, а с тарелки улетают еще быстрее Полезное
2 шт. в воду – и спатифиллум стреляет белоснежными бутонами без продыху: цветет как угорелый круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какая главная река в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 8 февраля 2026 07:35
 Проверено редакцией
река, корабли
Какая главная река в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

В Санкт‑Петербурге главная водная артерия — это, конечно, Нева. Она не просто река, а душа города, его невидимый дирижёр: то укрощает буйный нрав Балтики, то задаёт ритм городской жизни.

Нева не похожа на тихие речки средней полосы — она стремительная, полноводная, с характером. Её ширина в черте города местами достигает 600 метров, а глубина — до 24 метров, что позволяет ходить крупным кораблям почти до самого центра.

Интересно, что Нева — река молодая, ей всего около 4 000 лет. Это не типичная река с истоком в роднике или болоте — Нева берёт начало прямо из Ладоги, и уже через 74 километра впадает в залив. Т

акой короткий, но мощный маршрут делает её одной из самых полноводных рек Европы: каждую секунду она несёт около 2 500 кубометров воды — больше, чем Дон или Днепр.

Несколько любопытных фактов о Неве

  • Нева — единственная река, вытекающая из Ладожского озера. Все остальные реки (а их более 30) в него впадают.
  • В XVIII веке по Неве сплавляли огромные гранитные глыбы для строительства города — например, для пьедестала «Медного всадника».
  • На берегах Невы стоят не только дворцы и соборы, но и мощные промышленные предприятия. Река всегда была рабочей артерией — по ней везли сырьё, стройматериалы, товары.
  • Из‑за особенностей рельефа Нева течёт почти «вверх»: её устье ниже истока на 4 метра. Это создаёт дополнительное напряжение потока.
  • В Неве водится рыба, которую редко встретишь в городских реках: например, лосось и минога. Правда, ловить её в черте города запрещено.
  • Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост через Неву. Его длина — почти 900 метров.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью