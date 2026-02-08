Какая главная река в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге главная водная артерия — это, конечно, Нева. Она не просто река, а душа города, его невидимый дирижёр: то укрощает буйный нрав Балтики, то задаёт ритм городской жизни.

Нева не похожа на тихие речки средней полосы — она стремительная, полноводная, с характером. Её ширина в черте города местами достигает 600 метров, а глубина — до 24 метров, что позволяет ходить крупным кораблям почти до самого центра.

Интересно, что Нева — река молодая, ей всего около 4 000 лет. Это не типичная река с истоком в роднике или болоте — Нева берёт начало прямо из Ладоги, и уже через 74 километра впадает в залив. Т

акой короткий, но мощный маршрут делает её одной из самых полноводных рек Европы: каждую секунду она несёт около 2 500 кубометров воды — больше, чем Дон или Днепр.

Несколько любопытных фактов о Неве