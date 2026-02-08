Какая главная река в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге главная водная артерия — это, конечно, Нева. Она не просто река, а душа города, его невидимый дирижёр: то укрощает буйный нрав Балтики, то задаёт ритм городской жизни.
Нева не похожа на тихие речки средней полосы — она стремительная, полноводная, с характером. Её ширина в черте города местами достигает 600 метров, а глубина — до 24 метров, что позволяет ходить крупным кораблям почти до самого центра.
Интересно, что Нева — река молодая, ей всего около 4 000 лет. Это не типичная река с истоком в роднике или болоте — Нева берёт начало прямо из Ладоги, и уже через 74 километра впадает в залив. Т
акой короткий, но мощный маршрут делает её одной из самых полноводных рек Европы: каждую секунду она несёт около 2 500 кубометров воды — больше, чем Дон или Днепр.
Несколько любопытных фактов о Неве
- Нева — единственная река, вытекающая из Ладожского озера. Все остальные реки (а их более 30) в него впадают.
- В XVIII веке по Неве сплавляли огромные гранитные глыбы для строительства города — например, для пьедестала «Медного всадника».
- На берегах Невы стоят не только дворцы и соборы, но и мощные промышленные предприятия. Река всегда была рабочей артерией — по ней везли сырьё, стройматериалы, товары.
- Из‑за особенностей рельефа Нева течёт почти «вверх»: её устье ниже истока на 4 метра. Это создаёт дополнительное напряжение потока.
- В Неве водится рыба, которую редко встретишь в городских реках: например, лосось и минога. Правда, ловить её в черте города запрещено.
- Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост через Неву. Его длина — почти 900 метров.