Антитренды, которые превращают кухню в «колхоз 2000-х» - 5 вопиюще немодных вещей

Даже свежий ремонт на кухне может выглядеть так, будто его сделали еще в нулевые. Дешевят и делают кухню старомодной особые признаки, которые перечислил дизайнер. По его мнению, несколько неудачных решений мгновенно превращают интерьер в "колхозный".

Эксперт обозначил виновников старомодного облика и рассказал, чем их можно заменить, чтобы кухня выглядела стильно и современно.

Пятнистые «мраморные» пластиковые столешницы

Пластик с имитацией размытого камня (чаще всего бежевого цвета) — яркая примета нулевых. Он выглядит искусственно, визуально «грязно» и удешевляет общее впечатление, даже если фасады кухни дорогие.

Что делать: Откажитесь от такого декора раз и навсегда. Выбирайте однотонные матовые поверхности: кварцевый агломерат, натуральный камень или современный непористый пластик спокойных оттенков (серый графит, глубокий синий, тёплый бежевый без пятен).

Маленькие круглые мойки из нержавейки

Круглая мойка, особенно накладная, смотрится на столешнице как чужеродная заплатка. В работе она неудобна: маленький радиус не вмещает крупную посуду.

Что делать: Идеальная альтернатива — прямоугольная или квадратная мойка из нержавеющей стали толщиной 1.2 мм (а лучше 1.5-3 мм для долговечности). Она выглядит строго, стильно и максимально функционально. Выбирайте модели с глубокой чашей и минимальным количеством швов.

Хромированные круглые трубы

Эта идея из 2000-х, когда в моде был глянец и блеск, сегодня смотрится старомодно и напоминает элемент кафе или офиса, а не жилого пространства.

Что делать: Используйте стильные современные барные подстолья (консоли) из дерева, металла с матовым покрытием или просто прочную прямоугольную стальную трубу, окрашенную в цвет кухни или контрастный оттенок.

Пластиковый плинтус на столешнице

Этот элемент гарантированно «убивает» эстетику. То же самое касается алюминиевых планок на столешнице и фартуке — они создают ненужное визуальное дробление.

Что делать: Оптимальное и аккуратное решение — бесшовный стык. Установите кухню и столешницу, а затем смонтируйте фартук (из керамогранита, стекла, плитки) вплотную к ней. Небольшой зазор, который останется, аккуратно заполните силиконовым герметиком в тон.

Яркие глянцевые фасады с фигурным профилем

Насыщенный глянец «под лак», особенно в сочетании с резными ручками и сложным профилем дверей, создаёт эффект перегруженности и дешевизны.

Что делать: Тренд — в простоте. Выбирайте матовые или полуматовые фасады, фасады с текстурой дерева или микрорельефом. Ручки-скобы замените на минималистичные.

Дизайнер уверяет: отказ от этих вариантов оформления кухни - шаг к современному, лаконичному и по-настоящему стильному пространству, которое будет актуально долгие годы.

При этом в комментариях с мнением автора не согласились:

Люди делают то, что им нравится, или то, на что им хватает средств.

А мне нравятся яркие цвета, и никто не убедит, что надо делать блеклые

