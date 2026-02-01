Антитренды интерьера: дизайнер перечислил, какие вещи в квартире выдают дурной вкус владельцев

Каждый хозяин оформляет квартиру на свой вкус, и строгих правил дизайна нет. Но есть приемы, которые безнадежно устарели и превращают пространство в безвкусное. О них рассказал INMYROOM со ссылкой на дизайнера Веронику Зазнову.

Антитренды, по мнению дизайнера, все, что создает визуальный шум, пестрит или напротив, лишает пространство индивидуальности.

Мебельные гарнитуры

Спальня или гостиная, обставленная мебелью из одной коллекции, выглядят как музей 90-х. Вместо этого смешивайте предметы разных стилей и фактур: к монохромному дивану добавьте яркое кресло, а вместо тумбочек используйте дизайнерские табуреты.

Кричащие цвета и обилие принтов

Кислотные, слишком яркие цвета визуально «кричат» и утомляют. Вместо них выбирайте сложные, глубокие оттенки: если любите зеленый, пусть это будет приглушенный оливковый или темный хвойный. То же касается принтов на обоях. Когда их много, сложно акцентировать внимание. Дизайнер советует использовать рисунок точечно, а для основы выбрать нейтральное, однотонное покрытие.

Массивные душевые кабины

Громоздкие боксы с гидромассажем давно пора списать. Вместо них выбирайте более лаконичные душевые зоны, рекомендует дизайнер.

"Клубный" свет

Неоновое освещение — это прошлый век. Теперь оно уместно разве что в клубе, но не в квартире. Дизайнер советует выбирать мягкий свет из нескольких источников: торшеры, подвесные светильники, настольные лампы.

Устаревший текстиль

В интерьере большое значение имеет текстиль. Вычурные цветочные покрывала и многослойные портьеры на сегодня выглядят старомодно. Тренд последних лет — качественный однотонный текстиль спокойных оттенков. Он выглядит дорого и не утяжеляет пространство.

У рекомендаций нашлись и сторонники, и противники. Так, один из комментаторов отметил:

«А мне нравится именно гарнитур, а не разностильная мебель, как будто её собирали, откуда придётся».

А другой резюмировал: